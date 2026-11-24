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Эксперименты на грызунах показали, что секрет кроется в особом белке, который включается при нехватке еды.

Мыши, которые голодали через день, восстанавливались после травмы лучше, чем те, что ели без ограничений. Исследование провели специалисты Университета Коч в Стамбуле, его результаты были опубликованы в научном журнале Cell Reports.

Как проходил опыт

Молодых самцов мышей разделили на две группы. Одни сутки не ели, следующие сутки ели сколько хотели — и так по кругу, а другие питались свободно. Затем всем подопытным зверькам повредили мышцу голени и стали наблюдать за заживлением.

Через десять дней у голодавших мышей травмированные мышцы весили больше и содержали более крупные восстановившиеся волокна. В них встроилось и больше новых клеток. В дни кормления подопытные съедали почти вдвое больше обычного — так организм компенсировал голодные периоды.

Важно: эффект проявлялся только в поврежденных мышцах. На здоровых тканях режим никак не сказывался. При этом помогало и голодание, начатое уже после травмы.

Почему это работает

Во периоды без еды в клетках растет белок EDA2R. Он запускает цепочку сигналов, которая в итоге усиливает выработку миомиксера — вещества, помогающего клеткам сливаться в мышечные волокна. Когда у мышей убирали ключевые звенья этой цепочки, дополнительной пользы от голодания они не получали.

Примечательно, что раньше та же группа ученых выяснила: этот механизм при длительной работе, наоборот, способствует атрофии мышц при раке. Предварительный вывод таков: короткие включения могут быть полезны, а долгие — вредны. Периодическое возобновление питания поддерживает процесс слияния клеток, обеспечивая мышцы необходимой энергией и питательными веществами.

Что осталось неясным

На мышах с мышечной дистрофией Дюшенна результаты вышли противоречивыми: признаки восстановления улучшились, но животные ели меньше и росли медленнее. Также более крупные волокна не обязательно означали большую силу. Так что окончательные выводы делать рано, кроме того, исследование не доказало, что голодание помогает восстанавливать мышцы людям.

Зато ученые видят перспективу в другом: если научиться включать полезные сигналы без ограничения еды, можно будет лечить мышцы, не подвергая человека голоду.

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