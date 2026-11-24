В России испытывают дроны для перевозки посылок весом до 30 килограммов

Фото, видео: © РИА Новости/Анастасия Макарычева; 5-tv.ru

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Технологичная доставка сможет перевозить до 30 килограммов, но вопросы страховки и ответственности за аварии пока остаются открытыми.

Еще один транспортный эксперимент сейчас внедряют в восьми российских регионах. Он касается курьеров, которых предлагают отправить в небо — в буквальном смысле. Доставлять товары начнут беспилотники, способные за считаные минуты преодолевать десятки километров. Насколько безопасны такие полеты и кому придется платить, если дрон уронит посылку? Корреспондент «Известий» Захар Акопов выяснял.

Пока посылку доставляют до дронопорта, оператор готовит беспилотник. Привычный статус «Ваш заказ в пути» приобретает новый смысл. Совсем скоро он будет не ехать, а лететь.

«Еще нет переправы по льду, когда уже нет парома, необходимо все равно доставлять продукты и аптекарские какие-то товары», — рассказал основатель компании по перевозкам дронами Сергей Протопопов.

Река Лена окончательно не замерзла, и переправить посылку на другой берег сейчас проблема. Но не для беспилотников, которым потребуется всего 15 минут полета по прямой.

«Мы уже научились летать и в дождь, и в снег, и в плотную облачность», — рассказал инструктор по подготовке операторов БПЛА Сергей Курапов.

Опыт доставки грузов дронами решили масштабировать. В пилотный проект Минтранса вошли восемь субъектов страны. Регионы, где в том числе сложная география с труднодоступными районами: Югра, Сахалин, Приморский край, Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Татарстан, Нижегородская и Рязанская области.

Доставлять товары могут разные беспилотники. Например, этот, самолетного типа. Размах крыльев — от двух метров. За счет обтекаемого корпуса он преодолевает расстояния до 200 километров, при этом поднимает небольшую массу — всего три килограмма. Что касается мультиротора, здесь ситуация обратная. Он преодолевает всего десятки километров, зато может нести до 30 килограммов.

Все беспилотники должны быть подключены к единой платформе, которая позволит в режиме реального времени собирать данные о передвижении дронов.

Сама идея вызывает немало вопросов. Главный из них — безопасность.

«Вместе с Госкорпорацией по ОрВД оцениваем маршруты полетов на предмет их безопасности. На предмет того, чтобы эти маршруты не попали в запретные зоны, зоны ограничения полетов, социальные объекты», — рассказал заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Андрей Потемкин.

Протестировали разработчики и защиту от кибератак. Система не позволит взломать и перенаправить дрон.

Сейчас на стоимость грузоперевозок влияют цены на топливо, оплата труда водителям и грузчикам. Масштабирование полетов в перспективе должно удешевить доставку.

«Это выгоднее, чем вертолет, где нет сплошного автодорожного покрытия. Это уже сейчас выгоднее», — рассказал председатель Комитета экономики транспорта Российской академии транспорта Владимир Косой.

Неизбежно встанет вопрос страхования и ответственности. Первые беспилотно-транспортные происшествия не за горами.

«Как часто будут падать эти дроны, как часто будут какие-то отказы случаться, чтобы можно было оценить вопрос как раз-таки вот авиационной безопасности по доставке и страхованию этих грузов и, соответственно, ответственностью за ущерб третьим лицам, если этот дрон упадет кому-то на имущество», — рассказал эксперт по БПЛА Максим Кондратьев.

Низковысотную экономику еще предстоит подсчитать. Информацию будут собирать в течение года. Уже после эксперты примут решение о развертывании нового направления в других регионах.

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