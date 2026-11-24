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Следствие сменило статью, поскольку срок давности по прежнему обвинению истекал.

Бывший пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, посадивший в сентябре 2023 года пассажирский самолет в пшеничное поле под Новосибирском, может получить до шести лет лишения свободы. Об этом журналистам ТАСС рассказал сам Белов.

Изначально ему вменяли часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса (УК) РФ — нарушение требований в области транспортной безопасности. Когда срок давности начал истекать, следствие предъявило обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

Поводом для переквалификации стал тот факт, что на борту находились 16 несовершеннолетних пассажиров, среди них два младенца. Новая статья предусматривает максимальное наказание до шести лет заключения в колонии.

Обстоятельства аварийной посадки

Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс Сочи — Омск 12 сентября 2023 года. Из-за отказа одной из гидросистем экипаж запросил посадку в Новосибирске, где взлетно-посадочная полоса длиннее, чем в пункте назначения. Однако из-за сильного ветра и других причин возник риск нехватки топлива, и командир решил садиться на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области.

На борту находились 167 человек, за медицинской помощью после происшествия обратились пятеро. Позже в пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что пилот уволился из авиакомпании.

Финансовые претензии к пилоту

Из материалов дела следует, что аренду поля оценили в 1,2 миллиона рублей. Общая сумма требований к пилоту, связанных с разбором самолета и его обслуживанием на поле, по подсчетам правоохранителей, достигла 44 миллионов рублей.

По факту аварийной посадки Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследование Росавиации назвало ошибки экипажа одной из причин произошедшего, однако позже результаты аннулировали и начали проверку заново — в отчете нашли 15 нарушений со стороны комиссии.

Защита пилота оспаривает новую квалификацию. Юристы подчеркивают, что статья 238 УК РФ предполагает наличие умысла, то есть сознательное предоставление небезопасных услуг. В то время как первоначальная статья касалась неосторожности, а не намеренного риска. Сам Белов называл ситуацию «процессуальным беспределом» и утверждал, что его повторно привлекают к ответственности за одно и то же деяние.

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