Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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У певца трое детей. И меньше всего публике известно о младшеньком Марке.

Народный артист России Дмитрий Маликов поделился редкими подробностями о своем восьмилетнем сыне Марке. По словам исполнителя, мальчик растет подвижным и общительным, а в его сердце уже нашлось место для нежных чувств к девочке!

«Ну что рассказать… Ему восемь лет. Хороший, умный, спортивный, активный парень. Немножко хулиганистый, вот, ну, это хорошо. Коммуникабельный, да. Уже есть первая любовь», — рассказал Маликов в шоу журналиста Алеко Надиряна на «VK Видео».

Дмитрий Маликов женат на Елене Изаксон. Пара познакомилась в 1992 году, однако официально отношения супруги оформили лишь после рождения дочери — брак зарегистрировали в 2000-м. У Маликова двое родных детей, а также есть приемная дочь.

Старшая дочь Стефания

Стефания Маликова родилась 13 февраля 2000 года. Она окончила факультет международной журналистики Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД РФ, но связала карьеру с модой: в 2020 году вместе с подругами запустила собственный бренд одежды DressByStesha.

В 2026 году Стефания продолжает развивать бизнес и ведет публичную жизнь, участвует в модных мероприятиях и выступает как спикер. Ее фигура не раз становилась предметом обсуждения в соцсетях: поклонники высказывали опасения по поводу чрезмерной худобы и даже подозревали анорексию, однако сама Стефания утверждает, что регулярно сдает анализы и со здоровьем у нее все в порядке.

Младший сын Марк

Марк Маликов родился 24 января 2018 года, когда его маме Елене было 54 года. Мальчика выносила суррогатная мать — пара открыто рассказала об этом. Сейчас Марк учится в гимназии имени Примакова.

Долгое время Дмитрий Маликов оберегал покой сына и редко делился подробностями его жизни, но в последние годы стал чаще выкладывать совместные снимки и даже выходить с наследником в свет. В 2026 году Марк уже появлялся на сцене вместе с отцом во время концерта.

Приемная дочь Ольга

До брака с Маликовым Елена Изаксон воспитывала дочь Ольгу от первого брака. Когда пара познакомилась, девочке было семь лет, позже артист удочерил ее. Ольга Изаксон родилась 2 июля 1985 года, получила образование в МГИМО, но профессионально занялась фотографией — работала с глянцевыми изданиями и модными брендами.

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