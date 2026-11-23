Фото: © РИА Новости/Мессман Евгений

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Эксперт считает, что проверить реальный объем и качество дорожных работ сложнее, чем в обычном строительстве.

Дорожное строительство из-за сложности контроля за качеством работ может становиться удобной сферой для финансовых злоупотреблений. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил кандидат политических наук, доцент Финансового университета при правительстве России и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя задержание губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

По данным МВД России, его подозревают в совершении преступлений в рамках уголовного дела, среди эпизодов которого фигурируют хищение свыше 39 миллионов рублей бюджетных средств, растрата более миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, а также незаконные валютные операции.

По словам Журавлева, установить качество дорожных работ зачастую сложнее, чем, например, при строительстве жилого дома.

«Жилой дом ты так не построишь, потому что если он начнет сыпаться с такой скоростью, то придут люди с прокуратурой. А в дорожном строительстве сверху полотно есть? Есть. Оно не развалилось? Не развалилось. Значит, все нормально», — отметил эксперт.

По его мнению, чтобы установить, насколько правильно была построена дорога и соответствовали ли фактические работы заявленному объему, требуется серьезная экспертиза.

«Для того чтобы ответить на вопрос, а как там построено, правильно или неправильно, нужна очень серьезная экспертиза, которую без особой надобности не проводят, а поэтому это очень удобный способ хищения», — считает Журавлев.

Он добавил, что подобные риски в дорожном строительстве известны давно и существовали еще в 1990-е годы.

При этом эксперт подчеркнул, что говорить о масштабах таких нарушений в целом можно только на основании данных правоохранительных и надзорных органов.

Говоря непосредственно о ситуации вокруг главы Мурманской области, Журавлев также высказал мнение, что задержание чиновника такого уровня обычно происходит не на стадии первых подозрений.

«Если бы он не был виноват, до ареста бы дело не дошло. Все-таки людей этого уровня арестуют, когда имеется набор доказательств. Мы его не знаем с вами, но очевидно, он есть», — заявил политолог.

При этом виновность Чибиса может установить только суд. На данный момент губернатор задержан в порядке статьи 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений, расследование продолжается.

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