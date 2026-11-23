Чибису 24 ноября могут избрать меру пресечения по делу о хищениях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

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Еще днем губернатор вылетел в Москву в плановую командировку, а к вечеру МВД официально подтвердило его задержание.

Еще днем губернатор Мурманской области Андрей Чибис отправился в Москву в плановую командировку. А уже к вечеру стало известно, что глава региона задержан по подозрению в преступлениях, связанных с хищением и растратой бюджетных средств.

© РИА Новости

Пока Чибис давал показания в столице, правоохранители работали в правительстве Мурманской области и опрашивали его заместителей. Вскоре МВД официально подтвердило задержание губернатора. В уголовном деле фигурируют более миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск, еще 39 миллионов рублей бюджетных средств и незаконные валютные операции.

Примечательно, что всего за неделю до задержания Чибис сам говорил о масштабных дорожных работах в регионе и необходимости усилить контроль за их качеством.

Как развивались события 23 ноября, что известно об уголовном деле и почему после задержания внимание привлекло имущество семьи губернатора, в том числе таунхаус в Испании, — в материале 5-tv.ru.

Командировка закончилась задержанием

Известия/стрингер

Утром 23 ноября ничто публично не предвещало громкого скандала. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис собирался в Москву по рабочим вопросам. Однако уже через несколько часов его поездка приобрела совершенно иной характер.

Сначала появилась информация, что глава региона находится в столице и дает показания следователям. Министр информационной политики Мурманской области Ирина Бринькова подтвердила 5-tv.ru, что Чибис вылетел в Москву днем, причем командировка была запланирована заранее.

«Он действительно сегодня в обед вылетел в Москву в плановую командировку и дает показания, соответственно, да, все так», — рассказала Бринькова.

В это время правоохранители пришли в здание правительства Мурманской области, где начались оперативные мероприятия. По данным источника 5-tv.ru, был допрошен ряд заместителей губернатора, в том числе первый вице-губернатор Оксана Демченко и заместитель главы региона — министр региональной безопасности Артем Долгов.

В региональном правительстве подчеркивали, что сотрудники оказывают правоохранителям полное содействие, а работа органов власти продолжается в обычном режиме. На тот момент об арестах или задержаниях еще не сообщалось. Однако к вечеру ситуация изменилась.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что 23 ноября Андрей Чибис был задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

«23 ноября по подозрению в совершении указанных преступлений в порядке статьи 91 УПК РФ сотрудниками МВД России задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис», — говорится в сообщении.

После появления информации о задержании полицейские автомобили заметили и возле дома в престижном московском районе Хамовники, где находится квартира губернатора.

В тот же день машины правоохранителей находились возле здания правительства Мурманской области. Таким образом, оперативные мероприятия проходили сразу в двух городах — Москве и Мурманске.

В чем подозревают губернатора

© РИА Новости/Павел Бедняков

Следственный департамент МВД России расследует уголовное дело в отношении группы лиц. В нем фигурируют сразу несколько предполагаемых преступлений: мошенничество в особо крупном размере, растрата и незаконные валютные операции.

Один из эпизодов связан с бюджетными средствами Министерства строительства Мурманской области. По версии следствия, было похищено более 39 миллионов рублей. Однако эта сумма оказалась далеко не самой крупной в уголовном деле.

Другой эпизод касается денег, выделенных Министерству транспорта Мурманской области на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск. Здесь речь идет уже о сумме свыше одного миллиарда рублей, предполагаемую растрату которого расследуют правоохранители.

Еще одно направление расследования связано с незаконными валютными операциями. Важно, что все перечисленные эпизоды относятся к уголовному делу в отношении группы лиц. Сам Андрей Чибис задержан по подозрению в совершении указанных преступлений.

Окончательные выводы о причастности каждого из фигурантов предстоит сделать следствию и суду. Расследование находится на контроле руководства Следственного департамента МВД России.

Дорожная тема возникла еще до официального сообщения о задержании.

РИА Новости

Всего за неделю до задержания, 16 ноября, Андрей Чибис на оперативном совещании рассказывал о беспрецедентных масштабах дорожных работ в Мурманской области в 2026 году.

Тогда губернатор особо подчеркнул необходимость усилить контроль за качеством ремонта. Более того, он поручил заранее подготовить закупки и заключение контрактов на дорожные работы следующего года.

Чем владеет семья Чибиса

Известия/стрингер

После задержания губернатора внимание привлекли не только обстоятельства уголовного дела, но и сведения об имуществе его семьи. Согласно декларации за 2025 год, которую Чибис подавал при выдвижении кандидатом в депутаты Госдумы, его доход составил 5,1 миллиона рублей.

На банковских счетах губернатора на момент подачи документов находилось около 7,2 миллиона рублей. Однако список недвижимости оказался куда внушительнее. В декларации были указаны три земельных участка в Мурманской области, две квартиры в Москве, а также нежилые помещения, здания и сооружения в столице и Заполярье.

Не ограничивается имущество губернатора и недвижимостью. В сведениях значились сразу несколько транспортных средств.

Среди них — внедорожники Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4Matic, квадроцикл BRP Can-Am Outlander 800R X-MR EFI и снегоход Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD.

Также семья Чибиса владеет недвижимостью за пределами России. Речь идет о таунхаусе в Испании площадью 176 квадратных метров. Согласно опубликованным сведениям, семья губернатора приобрела недвижимость еще в 2012 году за 300 тысяч евро.

При этом в декларации стоимость зарубежного объекта оценивалась в 11,7 миллиона рублей.

Таким образом, в имущественных сведениях семьи главы Мурманской области фигурируют не только квартиры в престижных районах Москвы и автомобили, но и недвижимость в Европе.

От Минстроя до губернаторского кресла

Андрей Чибис родился 19 марта 1979 года в Чебоксарах. Прежде чем возглавить Мурманскую область, он прошел путь от регионального чиновника до руководящей должности в федеральном министерстве.

В разные годы Чибис работал советником губернатора Рязанской области, а затем продолжил карьеру в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Одним из важных этапов стало назначение на должность заместителя министра строительства и ЖКХ России.

Именно с этой сферы долгое время была связана профессиональная деятельность Чибиса. Он занимался вопросами строительства, коммунального хозяйства и инфраструктурного развития еще до того, как получил собственный регион в управление.

В 2019 году Чибис возглавил Мурманскую область. На губернаторском посту одной из ключевых тем его работы стало развитие Арктики. В регионе реализовывались масштабные инфраструктурные проекты, а дорожное строительство и модернизация объектов оставались важными направлениями деятельности областных властей.

Мурманской областью Чибис руководит с 2019 года. За время работы на посту губернатора Чибис также попал под международные ограничения. В 2022 году санкции против него ввел Евросоюз, позднее к ним присоединились США.

Что теперь грозит Чибису

© РИА Новости/ Илья Питалев

Следующим важным событием в деле задержанного губернатора может стать заседание Мещанского суда Москвы. По данным источника ТАСС, уже 24 ноября суд может рассмотреть вопрос об избрании Андрею Чибису меры пресечения.

Какую именно меру намерено просить следствие, пока не сообщается. На данный момент глава Мурманской области имеет статус подозреваемого, а уголовное дело, в котором фигурируют предполагаемые хищения и растрата бюджетных средств на сумму свыше миллиарда рублей, продолжает расследоваться.

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