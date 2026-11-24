Травматолог Литвиненко: шансов спасти Соседова после падения почти не было

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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При закрытой травме головы все решают минуты, и не всегда можно сходу определить степень тяжести.

Близкие и поклонники все еще гадают, был ли у музыкального критика Сергея Соседова шанс выжить после падения на лестнице в нерюнгринской гостинице. На этот вопрос в интервью aif.ru попытался ответить врач-травматолог и ортопед Андрей Литвиненко. По мнению специалиста, даже оперативное прибытие медиков не давало гарантии на благополучный исход — слишком много обстоятельств играло против пострадавшего.

Про нормативы и упущенное время

Медики добрались до Сергея Соседова через 12 минут после падения. Как напомнил Литвиненко, закон отводит бригаде скорой 20 минут на прибытие к месту происшествия. Выходит, формально врачи более чем уложились в положенный срок. Однако порой оперативности бывает недостаточно — все зависит от того, насколько экстренно была оказана помощь.

По словам доктора, экстренная помощь должна быть оказана за час, срочная — за два-три часа. Если пациент ударился головой, ему обязательно проводят компьютерную (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ), привлекают нейрохирурга.

«Может, там уже была травма, несовместимая с жизнью. Врачи тоже не могут сразу по визуальному осмотру определить степень тяжести, тем более если травма головы закрытая», — подчеркнул Литвиненко.

По мнению специалиста, исход зависел от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, насколько безопасно пациента можно было перевезти в стационар. Универсального сценария здесь нет — слишком много неизвестных величин.

Что записано в заключении медиков

Причиной смерти Соседова стал перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. Эти данные из медицинского заключения озвучили в студии телеведущего Андрея Малахова. В документе говорится, что травмы критик получил, упав на лестнице.

Зрителям также показали кадры, снятые за мгновения до трагедии. На них Соседов медленно и неуверенно поднимается по ступеням отеля «Дархан» в Нерюнгри, словно теряя равновесие. В какой-то момент он останавливается и падает на спину.

Хроника событий

В Нерюнгри журналист приехал в качестве члена жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». 23 сентября он упал с лестницы в гостинице и сильно ударился головой. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи экстренно прооперировали его, однако усилия оказались тщетными. До этого момента на здоровье он не жаловался. Соседову было 58 лет.

В Москву тело доставили 28 сентября, а 30-го прошла церемония прощания — собрались более 200 человек: коллеги, друзья и поклонники. Критика похоронили на Перепечинском кладбище в подмосковных Химках, рядом с отцом.

Несчастный случай или расправа?

Продюсер и актер Леонид Дзюник, близко знавший Соседова, заявлял: незадолго до гибели другу поступали анонимные угрозы. Неизвестные требовали «закрыть рот», обещая последствия за отказ. Дзюник убежден, что журналиста заставляли молчать о сбежавших из России звездах — в том числе об Алле Пугачевой, в которой критик разочаровался и которую обвинял в предательстве страны, сделавшей ее знаменитой.

После обращений близких Следственный комитет (СК) РФ завел уголовное дело, а глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. В конце октября 2026 года прокуратура Республики Саха квалифицировала гибель как несчастный случай.

Мать журналиста Антонина Петровна придерживается официальной версии и полагает, что пресса и отдельные «друзья» просто наживаются на имени сына. Некоторые знакомые в разговорах с журналистами вспоминали, что у Соседова было неладно со здоровьем — в частности, скакало давление, что могло сыграть роковую роль. Накануне трагедии критик долетел до Якутии за семь часов, а потом еще десять добирался до Нерюнгри. Добавить проблем могло и резкое изменение климата: из теплой Москвы он попал в холодную Якутию.

И все же после публикации кадров падения разговоры об убийстве возобновились. На записи видно, как Соседов осторожно идет по ступеням, держась за перила, его движения замедленны, походка шаткая. Добравшись до слепой зоны, он упал вниз. Эксперты в студии Малахова допустили, что незадолго до инцидента журналиста могли отравить.

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