Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Оказывается, сэкономить на продуктах поможет умение правильно читать этикетки.

Красивая упаковка и известный бренд не всегда означают, что продукт лучше. Часто дорогие и дешевые товары производят на одних и тех же заводах, а разница в цене объясняется рекламой и оформлением. Об этом изданию «Доктор Питер» рассказала врач первой категории, эндокринолог и диетолог Московской клиники Валерия Высоченко.

Специалист советует внимательно читать этикетки. По ее словам, самую важную информацию обычно указывают на обратной стороне упаковки — в составе и таблице пищевой ценности.

В первую очередь Высоченко рекомендует обращать внимание на первые три ингредиента. Их перечисляют в порядке убывания количества. Если в начале списка стоят сиропы и другие виды сахара, значит, продукт может быть не таким полезным, как кажется.

Также стоит обращать внимание на скрытый сахар. Производители могут использовать разные названия: фруктоза, мальтодекстрин, сиропы и другие подсластители.

Не менее важно проверять состав жиров. Например, надпись «растительный жир» не объясняет, какое именно масло использовали при производстве.

Кроме того, врач советует проверять калорийность: иногда ее указывают не для всей упаковки, а для небольшой порции. Надписи «0% жира», «био» и «фермерский» сами по себе тоже не гарантируют, что продукт полезнее или качественнее.

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