Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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В это же время автомобили правоохранителей остаются у здания правительства Мурманской области.

Сотрудники правоохранительных органов приехали к дому в Москве, где расположена квартира губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Кадры с места оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Дом, возле которого сейчас работают правоохранители, находится в престижном московском районе Хамовники.

Одновременно силовики продолжают работу и в Мурманской области. Возле здания регионального правительства находятся автомобили правоохранительных органов.

5-tv.ru

Ранее в этот же день стало известно о задержании Чибиса. Губернатора задержали в порядке статьи 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений, которые расследуются в рамках уголовного дела в отношении группы лиц.

По данным МВД России, фигурантам вменяют хищение более 39 миллионов рублей бюджетных средств Министерства строительства Мурманской области, растрату свыше 1 миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, а также незаконные валютные операции.

До задержания Чибис находился в Москве и давал показания следователям. Министр информационной политики Мурманской области Ирина Бринькова сообщала 5-tv.ru, что губернатор днем вылетел в столицу в рамках плановой командировки.

В здании регионального правительства в тот же день прошли оперативные мероприятия. По словам Бриньковой, сотрудники правительства оказывали правоохранителям полное содействие, при этом работа ведомства продолжалась в штатном режиме.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Следственного департамента МВД России.

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