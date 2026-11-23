Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Еще один эпизод дела связан с незаконными валютными операциями, а расследование взяло на контроль руководство Следственного департамента МВД.

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали по подозрению в совершении преступлений по уголовному делу о хищении бюджетных средств, растрате и незаконных валютных операциях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурантам дела вменяют мошенничество и растрату в особо крупном размере, а также совершение незаконных валютных операций группой лиц. По данным ведомства, речь идет о хищении свыше 39 миллионов рублей из бюджетных средств Министерства строительства Мурманской области.

Еще один эпизод связан с растратой более 1 миллиарда рублей, которые Министерство транспорта региона выделило на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск. Кроме того, в уголовном деле фигурируют незаконные валютные операции.

«23 ноября по подозрению в совершении указанных преступлений в порядке статьи 91 УПК РФ сотрудниками МВД России задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис», — сообщила Волк.

Ранее в этот же день Чибис находился в Москве и давал показания следователям. Министр информационной политики Мурманской области Ирина Бринькова сообщала 5-tv.ru, что губернатор днем вылетел в столицу в плановую командировку.

Одновременно правоохранители проводили оперативные мероприятия в здании правительства региона.

«Сотрудники оказывают полное содействие. Правительство функционирует в своем обычном режиме», — отмечала Бринькова.

По данным источника 5-tv.ru, в рамках мероприятий были допрошены несколько заместителей губернатора. До официального сообщения МВД задержанных не было.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Следственного департамента МВД России.

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