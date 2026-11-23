Суд снял арест с недвижимости Блиновской и ее мужа

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Речь идет о квартирах, нежилых помещениях, машино-местах и еще 33 объектах в Костромской и Ярославской областях.

Арбитражный суд Москвы отменил арест и другие ограничения в отношении недвижимости Елены Блиновской и ее супруга. При этом сами объекты уже находятся в собственности Российской Федерации.

Решение следует из судебных документов.

«Отменить обеспечительные меры в виде ареста, а также прочие ограничения прав и обременения объектов недвижимости», — говорится в материалах.

Речь, в частности, идет о двух квартирах площадью 58,8 и 132,2 квадратного метра, двух нежилых помещениях и четырех машино-местах на улице Серпуховский Вал в Москве.

Кроме того, суд снял ограничения еще с 33 объектов недвижимости, расположенных в Костромской и Ярославской областях.

Таким образом, аресты и обременения с имущества отменены, однако это не означает его возвращения Блиновской и ее супругу: перечисленные объекты находятся в собственности государства.

В ноябре 2024 года суд признал Елену Блиновскую банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества.

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