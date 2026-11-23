Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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В правительстве региона одновременно проходят оперативно-следственные мероприятия, а ряд заместителей главы области уже допросили.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис находится в Москве, где дает показания следователям. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Одновременно оперативно-следственные мероприятия проходят в правительстве региона. По данным источника, правоохранители уже допросили ряд заместителей губернатора, в том числе первого вице-губернатора Оксану Демченко и заместителя главы региона — министра региональной безопасности Артема Долгова.

Предварительно, действия силовиков связаны с доследственной проверкой возможных злоупотреблений при исполнении государственных контрактов на ремонт дорог. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Тема дорожных контрактов в регионе в последнее время находилась в центре внимания властей. Еще 16 ноября Чибис на оперативном совещании говорил о беспрецедентном объеме дорожных работ в 2026 году и необходимости усилить контроль за их качеством. Тогда же он поручил заранее готовить закупки и контракты на ремонт дорог в 2027 году.

Оксана Демченко занимает пост первого заместителя губернатора Мурманской области. Артем Долгов с 2023 года работает заместителем губернатора и министром региональной безопасности.

Следственные мероприятия продолжаются. Правоохранителям предстоит установить, были ли допущены нарушения при заключении и исполнении дорожных госконтрактов, а также кто мог нести за них ответственность.

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