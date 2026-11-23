Кости нашли под полом во время ремонта квартиры в Петербурге

Фото: © РИА Новости/Ирина Алтухова

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Останки уже изъяли для экспертизы, чтобы определить, кому именно они принадлежат.

Жители Петербурга во время ремонта своей квартиры наткнулись под половицами на крупные фрагменты костей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Останки оказались разбросаны по всему помещению и находились в плотном слое строительной извести. Чтобы установить их происхождение, хозяева квартиры вызвали полицию.

Сначала на место прибыл участковый, а затем — следственная группа со следователем и его помощником. Позже к работе подключили судебно-медицинского эксперта.

Прождав профильного специалиста около пяти часов, правоохранители приступили к процедуре: эксперт сфотографировал найденные останки, составил официальный протокол осмотра места происшествия и изъял кости для дальнейших лабораторных анализов.

Судебная экспертиза может занять от двух недель до нескольких месяцев. Результаты владельцы квартиры смогут получить в Следственном комитете России.

Жилье находится в одном из домов старого фонда Петербурга. Его владелица ведет блог в интернете, где рассказывает о покупке исторической недвижимости и непростом процессе ее реставрации.

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