Фото: 5-tv.ru

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Юрист находится без сознания.

Звездный адвокат Сергей Жорин попал в больницу в Италии и находится без сознания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Юриста экстренно привезли в травматологическое отделение клиники Cattinara, расположенной в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия.

«Его готовят к операции. В настоящее время Жорин находится без сознания», — заявил собеседник агентства.

Подробности предстоящей операции 50-летнего адвоката не разглашаются.

Сергей Жорин известен широкой публике благодаря работе с громкими судебными делами представителей шоу-бизнеса и российских звезд. Юрист специализируется на защите интересов артистов кино, театра и эстрады, блогеров, продюсеров, бизнесменов и режиссеров, в том числе сопровождая сложные бракоразводные споры с рекордными суммами компенсаций.

Сегодня также стало известно о госпитализации шоумена Никиты Джигурды. Артист сообщил, что перенес обширный инфаркт и сейчас находится в реанимации, где готовится к операции. По его словам, приступ он пережил на ногах, а врачи назвали настоящим чудом то, что ему удалось выжить.

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