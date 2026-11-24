Маликов заявил, что работа не позволяла ему проводить много времени с дочерью

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Теперь артист старается не повторять прошлых ошибок.

Постоянная занятость и частые рабочие поездки мешали народному артисту России Дмитрию Маликову проводить достаточно времени с дочерью Стефанией в период ее взросления. Об этом певец заявил во время участия в интернет-шоу.

Музыкант прокомментировал слова Стефании, которая в одном из интервью призналась, что в детстве обижалась на отца из-за его частых командировок.

«Я какой-то был немножко легкомысленный в этом отношении, потому что много работал, молодые были», — вспомнил артист.

Маликов подчеркнул, что с возрастом у него кардинально изменилась жизненные приоритеты. Если в молодости главным ориентиром казались гонорары, то сегодня самым дорогим ресурсом стало время, проведенное в кругу семьи.

«С годами мы ценим больше всего время, а тогда мы ценили деньги», — подчеркнул исполнитель.

Осознав прошлые ошибки, к воспитанию младшего сына Марка музыкант подходит совсем иначе. Мальчик появился на свет 24 января 2018 года благодаря суррогатному материнству — супруги Дмитрий и Елена долго мечтали о втором общем ребенке. Сейчас певец старается уделять сыну максимум внимания и не упускать ни одного момента его взросления.

Всего у Дмитрия Маликова трое детей. Помимо Стефании и Марка, он воспитал старшую дочь своей жены Елены — Ольгу Изаксон, родившуюся в 1985 году в ее первом браке.

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