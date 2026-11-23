Фото, видео: 5-tv.ru

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Политик возглавлял республику в самое тяжелое время — 1990-е и начало 2000-х.

В Москве открыли памятную доску Магомедали Магомедову — первому руководителю Дагестана, который возглавлял республику в самое сложное для всего Северного Кавказа время — 1990-е и начало 2000-х.

Он сумел взять ситуацию под контроль после попытки вооруженного переворота в 1998-м. Позже Дагестан подвергся нападению чеченских радикалов. Тогда удалось остановить боевые действия и защитить республику от расширения конфликта.

«Магомедали Магомедович сумел объединить представителей разных народов, разных общественных сил. Созданный по его инициативе Государственный совет Республики Дагестан стал по-настоящему уникальным коллегиальным органом для сохранения межнационального согласия и стабильности», — сказал глава Республики Дагестан Федор Щукин.

Владимир Путин называл Магомедали Магомедова человеком с сильным характером и настоящим патриотом. Он стал первым лауреатом премии президента за вклад в укрепление единства российской нации.

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