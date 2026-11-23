Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Если раньше пополнение шло за счет нефтегазовых доходов, то теперь серьезную роль играют отрасли, не связанные с добычей сырья.

В России выросли поступления от налогов. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава ФНС Даниил Егоров. Причем если раньше бюджет пополнялся в первую очередь за счет нефтегазовых доходов, то теперь серьезную роль играют отрасли, не связанные с добычей сырья. На встрече в Кремле назвали суммы, которые удалось собрать уже в этом году.

— У нас поступления налоговые увеличиваются. На сколько, где-то 10–11%? — спросил президент России Владимир Путин.

— Да, совершенно верно, у нас в бюджетную систему по итогам десяти месяцев поступило 54,6 триллиона рублей. И это рост 11%, — ответил глава ФНС Даниил Егоров.

— Но что особенно приятно, это рост ненефтегазовых доходов, там сколько? Свыше 20?

— Да, Владимир Владимирович, у нас, если говорить о федеральном бюджете, там если общий бюджет у нас рост 5,4 триллиона рублей, то федеральный бюджет — 2,2 триллиона рублей, и это, конечно, не нефтегазовые доходы. 24% роста ненефтегазовых доходов. Если посмотреть по структуре, мне кажется, это заслуживает вашего внимания, что у нас основной налог, который в этом году дает основные поступления, — это НДС.

Глава ведомства рассказал, что большинство налоговых льгот стали оформлять автоматически. Изменилась и система взыскания долгов. Она стала проще за счет создания единой базы. Раньше процедура растягивалась на год, теперь занимает не больше месяца.

А в январе заработает механизм помощи россиянам в странах БРИКС. Если у компаний или граждан возникнут проблемы с оплатой налогов за рубежом, они смогут обратиться за поддержкой в нашу налоговую службу.

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