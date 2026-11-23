Фото, видео: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld; 5-tv.ru

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При этом жители Германии вышли на акции протеста. Они считают, что в НАТО больше нет необходимости.

В Германии сейчас десятки тысяч немцев проводят забастовку и требуют повышения зарплат. Крупнейшие предприятия страны останавливают работу. В том числе и BMW, Mercedes-Benz, Siemens.

Но местные власти заняты другими вопросами. Канцлер Фридрих Мерц принимает Парламентскую ассамблею НАТО в Берлине. И обсуждает там совсем не социальные гарантии, а оружие, боеприпасы и новые военные расходы. Насколько единодушна Европа в этом вопросе, выяснял корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

После целой серии дипломатических усилий Трампа и Путина Европа снова возвращается к привычной повестке — вооружения и военные расходы.

Никаких даже намеков на разрядку. Противник определен, курс обозначен. И сделано это, как уверяет глава германского МИД, на трезвую голову.

«К сожалению, мы должны признать, что мир и стабильность в Европе возможны только против России, а не вместе с ней. Таков наш трезвый анализ», — сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

В зале — три сотни депутатов. Парламентская ассамблея НАТО как попытка заручиться поддержкой тех, кто утверждает оборонные бюджеты. Насколько это сейчас принципиально для альянса, говорит хотя бы личное присутствие генсека НАТО. Гонка вооружений требует еще больше денег.

«Уже к следующему году альянс сможет производить около четырех миллионов артиллерийских снарядов ежегодно — это почти вдвое больше, чем в 2025 году. Украине нужно еще больше. Жизненно необходимо, чтобы все союзники подкрепляли свои слова поддержки реальными делами. Мы должны показать Путину, что его попытки ослабить нашу помощь Украине обречены на провал», — сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Чтобы еще больше растрогать законодателей, вывели и самого главу киевского режима Владимира Зеленского по видеосвязи, а вдруг у кого что пылится еще без дела прямо сейчас.

«У ваших стран есть ракеты, которые могут остановить российскую баллистику, они не должны быть на военных складах и пылиться. Мы открыто это говорим, пожалуйста, помогите нам с этим», — сказал Владимир Зеленский.

Но все ли разделяют этот официальный воинственный настрой? Почти половина опрошенных немцев выступает за сокращение или прекращение поддержки Украины.

Да и сегодня натовскую ассамблею встречают не только приветствиями. У правительственного квартала — группа активистов с прямо противоположным требованием разоружения НАТО.

— НАТО нам вообще не нужна. Любая сила, которая действует так, как НАТО, дестабилизирует весь мир, а не только Европу.

И каков же контраст — всего несколько дней назад в немецкой столице обсуждали, как закончить войну. Теперь снова призывают к ней готовиться.

Германия уже не просто предоставляет площадку для международных переговоров, а сама претендует на ведущую, причем именно военную, роль в Европе. Берлин постепенно превращается в своего рода штаб европейской милитаризации.

И, по мнению критиков власти, война становится даже не продолжением политики, а инструментом сохранения власти.

«На мой взгляд, у ЕС и НАТО есть проблема с легитимностью. У них проблема с обоснованием своего существования. Никакого внешнего врага нет», — сказал политолог Айке Хаммер.

Формально на ассамблее представлены разные политические силы, включая антивоенную оппозицию.

Но в самом Брюсселе пространство для несогласных пытаются значительно сузить. Тот же Мерц требует участия всех 27 стран в финансировании Украины, а теперь, по сообщениям прессы, выступает еще и за голосование квалифицированным большинством — в обход права отдельных государств блокировать невыгодные им военно-политические решения.

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