Двух индеек, которых Трамп помилует, поселили в отеле в Вашингтоне

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok

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Перед встречей с главой Белого дома птицы прошлись по красной дорожке и отдохнули на гостиничных кроватях в историческом номере.

Две индейки, которых президент США Дональд Трамп должен помиловать перед Днем благодарения, поселились в отеле Willard InterContinental в Вашингтоне. Об этом сообщает New York Post.

Индейки были выращены фермерами Скоттом и Бекки Райтселл в Западной Вирджинии. Птиц выбрали за красивый внешний вид и спокойный характер. Чтобы подготовить пернатых к церемонии, их заранее приучали к вниманию людей, шуму и ярким вспышкам камер.

Обе птицы родились 15 июля, но у каждой свои предпочтения. Одна любит яблоки и поездки за город, а другая — газировку и мечтает побывать в Аггиленде.

Перед церемонией американцам предложили выбрать имена для птиц с помощью онлайн-голосования. В списке три пары вариантов: «Командир и главнокомандующий», «Свобода и перья», а также «Мед и ветчина».

Традиция дарить птицу главе государства зародилась еще в 1947 году благодаря Национальной федерации производителей индейки и 33-му президенту США Гарри Трумэну. В 1963 году 35-й глава Белого дома Джон Кеннеди впервые решил сохранить жизнь подаренной птице.

Дональд Трамп вместе с супругой Меланией проведет ежегодную церемонию помилования во вторник, 24 ноября. По сложившемуся обычаю обе индейки останутся живы и вместо праздничного стола в День благодарения отправятся на заслуженный отдых.

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