Фото: ИЗВЕСТИЯ/Глеб Щелкунов

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К уголовной ответственности привлекут лишь одного из-подростков.

В Калининградской области двое подростков совершили нападение на 19-летнюю девушку в туалете на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 15 ноября в поселке Чернышевское. Школьники 13 и 14 лет заметили свою совершеннолетнюю знакомую на территории железнодорожной станции. Один из приятелей подошел к ней и предложил отойти в сторону, чтобы просто поговорить.

Подросток отвел девушку к зданию вокзального туалета. Оказавшись в укромном месте, несовершеннолетние проявили свои истинные намерения. Школьники начали запугивать знакомую угрозами и применили силу, заставляя ее подчиниться.

Затем нападавшие надругались над жертвой и попытались совершить изнасилование. Довести задуманное до конца школьникам не удалось. Девушка начала активно защищаться, оказала сопротивление и смогла отбиться от нападавших.

После случившегося пострадавшая сразу пошла в правоохранительные органы. Полицейские оперативно разыскали обоих подозреваемых, которыми оказались местные жители.

Старшего из них, 14-летнего подростка, силовики уже задержали. Его 13-летний приятель избежит уголовного преследования, поскольку еще не достиг возраста ответственности по закону.

Ранее в США охранник надругался над умершей 79-летней женщиной. Мужчину обнаружили в морозильной камере морга рядом с телом женщины.

Коллеги заметили, что застали злоумышленника при странных обстоятельствах: мешок с телом был расстегнут, а одежда умершей поднята. Сам охранник утверждал, что потерял сознание и упал на тело.

Следователи обнаружили ДНК мужчины на теле женщины. Присяжные признали мужчину виновным по четырем пунктам обвинения.

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