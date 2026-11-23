Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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В Кремле отметили, что украинская сторона пока не проявила готовности к совместной операции.

Москва сохраняет готовность провести гуманитарную миссию, несмотря на заявления украинской стороны, которые в Кремле расценивают как нежелание участвовать в операции.

Российская инициатива по организации гуманитарной миссии в Константиновке остается в силе, однако официального ответа Киева на это предложение Москва пока не получила. Об этом 23 ноября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, изменения позиции не было. По гуманитарным миссиям инициатива сохраняет свою актуальность. Какую-либо реакцию от киевского режима мы не получали», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, отдельные высказывания Владимира Зеленского и других представителей украинской стороны скорее свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в продолжении практики подобных гуманитарных операций. При этом российская сторона, как отметил пресс-секретарь президента, не отказывается от своего предложения и по-прежнему готова к проведению миссии.

Песков также обратил внимание на действия российских военнослужащих, которые продолжают оказывать помощь гражданскому населению при эвакуации из опасных районов. Представитель Кремля назвал усилия бойцов героическими.

Ранее президент России Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с операцией, проведенной в Алешках Херсонской области.

Кроме того, 23 ноября стало известно о сложной эвакуации мирных жителей из Константиновки, проведенной российскими военнослужащими.

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