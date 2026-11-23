Фото: 5-tv.ru

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Насыщенность напитка, скорость нагрева и плотность пенки зависят не только от качества зерен, но и от посуды.

Вкус кофе по-восточному и плотность пенки напрямую зависят от материала, формы и объема турки. Об этом сообщило издание URA.RU, перечислив ключевые правила выбора посуды для приготовления этого напитка.

Классическим вариантом считается медная турка, которая быстро и равномерно нагревается. Однако такую посуду нельзя покупать без внутреннего лужения, иначе металл вступит в химическую реакцию с кофе.

Владельцы индукционных плит могут использовать классическую медную турку со специальным адаптером-диском, хотя напиток в этом случае будет готовиться чуть дольше.

Стальные модели более практичны и прочны, не боятся царапин и часто подходят для индукционных панелей. При этом сталь нагревается медленнее меди, поэтому выбирать нужно изделия с толстым дном, чтобы кофейные зерна не пригорали.

Керамическая турка эффектно выглядит и долго сохраняет тепло, но требует осторожности: ее лучше использовать на электрических плитах, так как от открытого огня без подставки материал может просто треснуть.

Среди других вариантов встречаются изделия из латуни и алюминия, а также электрические приборы, удобные для поездок.

Не менее важны пропорции посуды. Для одной порции требуется объем 100–150 миллилитров, а для двух чашек подойдет емкость на 200–300 миллилитров. При этом наливать воду до краев нельзя, иначе поднимающейся пене не хватит места. Самой удачной формой называют классическую конструкцию с широким дном для быстрого прогрева и узким горлышком, которое надежно удерживает пенку. Цилиндрические модели с прямыми стенками обеспечивают равномерный нагрев, широкое дно пригодится для больших порций, а аккуратный носик позволит налить напиток в чашку без лишних капель.

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