Фото: 5-tv.ru

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Популярное народное средство от кашля и простуды не всегда безопасно.

Барсучий жир, который россияне традиционно используют для борьбы с респираторными заболеваниями, может быть опасен для здоровья из-за нарушений при его производстве и хранении. Особенно высокие риски связаны с продукцией из животных, не прошедших ветеринарную проверку. Об этом Life.ru рассказали врач-инфекционист Марият Мухина и эколог Илья Рыбальченко.

По словам Мухиной, в составе барсучьего жира присутствуют жирные кислоты и жирорастворимые витамины. Однако наличие этих веществ само по себе не подтверждает лечебных свойств продукта. Более серьезную угрозу представляет возможное заражение трихинеллезом. Инфекция может передаваться, если в жир попали ткани животного, содержащие личинки паразитов.

Заболевание способно вызывать высокую температуру, отечность лица, выраженные мышечные боли и поражение внутренних органов. Личинки трихинелл могут сохраняться в недостаточно обработанных тканях животных. Поэтому приготовление продукта в домашних условиях не гарантирует его безопасность.

Еще один источник опасности — бактерии, которые могут попасть в сырье во время разделки туши, приготовления и последующего хранения. Кроме того, при продолжительном контакте с кислородом жир окисляется и приобретает прогорклый вкус. В результате образуются нежелательные продукты распада липидов.

Эколог Илья Рыбальченко обратил внимание на другую проблему — вероятность появления подделок. По его словам, сезонный спрос на барсучий жир может превышать объемы легального предложения. Такая ситуация создает условия для незаконной добычи животных и продажи фальсифицированной продукции.

«Под видом барсучьего жира потенциально могут продавать свиной, говяжий или смесь разных животных жиров», — пояснил эксперт.

Рыбальченко напомнил, что разрешенный сезон охоты на барсука установлен с 15 августа по 31 октября. Следовательно, повышенный спрос в ноябре и декабре не дает оснований добывать животных за пределами предусмотренных сроков. При этом определить подлинность переработанного жира по внешнему виду, запаху или консистенции практически невозможно. Для установления его состава могут понадобиться лабораторные исследования.

Эксперты также предупредили, что убедительных клинических доказательств эффективности барсучьего жира при простуде, бронхите и кашле нет. Использование такого средства вместо назначенной врачом терапии особенно рискованно: за обычным на первый взгляд кашлем может скрываться серьезное заболевание, в том числе пневмония.

При покупке продукта специалисты советуют проверять сведения о производителе, происхождение сырья и наличие подтверждения ветеринарного контроля. Особую осторожность следует проявлять при приобретении жира у частных продавцов, которые не могут предоставить необходимые документы.

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