Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; Instagram*/instadzhigurda; 5-tv.ru

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Актер оказался на грани смерти, но до последнего отказывался от помощи медиков.

Певец Никита Джигурда рассказал о пережитом инфаркте и опубликовал видео из больницы в социальных сетях. Артист признался, что перенес сердечный приступ на ногах, а врачи удивились, что он остался жив. Сейчас шоумен находится в реанимации и готовится к операции.

По словам Джигурды, проблемы со здоровьем начались во время поездки в Екатеринбург, куда он отправился в связи с выходом своей виниловой пластинки. Там артист почувствовал сильное недомогание. Давление поднялось почти до 230, появилось жжение в груди, а затем началась аритмия.

Несмотря на тревожные симптомы, Джигурда не разрешал супруге Марине Анисиной вызывать скорую помощь. Однако, когда актер начал задыхаться, жена все-таки вызвала медиков. Врачи оказали ему экстренную помощь, сделали ЭКГ и подтвердили обширный инфаркт передней стенки сердца.

«Врачи: чудо, что живой. Перед операцией выкладываю это видео. Оно убыстрено по темпу, так как я говорю медленно, а надо вложиться в 3 минуты. Я пережил инфаркт на ногах, не разрешая Анисиной вызывать скорую помощь», — сообщил артист.

В опубликованном ролике Джигурда выглядит встревоженным. Рассказывая о случившемся, он вытирает слезы пальцем и признается, что пока практически не имеет сил. Актер также отметил, что получает множество звонков, но не может отвечать на них из-за пребывания в реанимации.

«Да и сил пока вообще нет… Чему быть — того не миновать. Но вроде уходить в мир иной еще рано, раз без врачебной помощи мне дали пережить инфаркт и не уйти», — написал шоумен.

При этом Джигурда рассуждает о смерти в свойственной ему манере, заявляя, что верит в смену мерности и существование матрицы. Однако за необычными философскими высказываниями артиста на этот раз отчетливо видны страх и переживания за собственную жизнь.

После госпитализации Джигурды Анастасия Волочкова пыталась связаться с Мариной Анисиной, чтобы узнать подробности состояния артиста. Балерина призналась, что шоумен никогда не жаловался на здоровье и всегда поддерживал хорошую физическую форму.

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