Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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На улицах появятся десятисантиметровые сугробы.

Ледовый сезон сегодня открылся в Омске — за считаные часы город сковала гололедица.

Чтобы просто дойти до остановки, пешеходы проявляют чудеса эквилибристики и прокладывают маршруты по газонам. Травмпункты переполнены, а Минздрав советует без лишнего повода на улицу не выходить. Не легче и водителям — машины не могут удержать на ледяных трассах.

Москву уже завтра накроет первая в этом сезоне метель, а к среде улицы завалит десятисантиметровыми сугробами. Температура резко уйдет в минус.

Северную столицу уже заметает. В области усилили контроль на федеральных трассах. Водителей призывают выезжать на дороги строго на зимней резине.

Автомобилисты могут потребовать компенсацию от организации, обслуживающей дорогу, если авария произошла из-за гололеда или некачественной уборки снега. Для взыскания ущерба необходимо доказать в суде, что причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние дорожного покрытия.

Сразу после происшествия водитель должен зафиксировать положение автомобиля, состояние проезжей части, следы торможения и дорожную разметку. Также следует сохранить записи видеорегистратора и контакты очевидцев. Важно проследить, чтобы инспектор отразил состояние дороги в документах и оформил акт о выявленных недостатках.

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