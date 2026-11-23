Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Vincent Isore; 5-tv.ru

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В Европе все чаще звучат призывы перестать помогать киевскому режиму.

В Европе все громче звучат голоса против дальнейшей поддержки Киева. Один из самых заметных политиков Франции Марин Ле Пен отказалась ехать на Украину по приглашению главы киевского режима Владимира Зеленского.

А после переговоров с дипломатом из Киева кандидат в президенты еще раз дала понять: если она придет к власти, финансовую помощь Украине прекратит. Еще жестче о рисках прямого столкновения с Россией высказался другой французский политик — Жан-Люк Меланшон. Он предостерег от ударов по Москве, напомнив: Россия не оставит это без ответа.

«Россия простирается на одиннадцать часовых поясов. Вы думаете, можно бомбить ее столицу, и она скажет: „Ну что ж, давайте будем разумными?“ Конечно, нет. Она будет защищаться. Мы не простираемся на одиннадцать часовых поясов!» — сказал кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон.

И это не просто отдельные заявления французских политиков. Впереди — выборы в нескольких европейских странах, и украинский вопрос становится одним из ключевых пунктов политической борьбы.

Как отмечает The Guardian, результаты голосования во Франции, Италии, Польше и Испании могут осложнить согласование дальнейшей помощи Киеву: позиции политиков, выступающих против новых военных расходов, набирают вес. Для Украины это означает, что рассчитывать на прежнюю поддержку Европы в будущем будет все сложнее.

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