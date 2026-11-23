Фото, видео: 5-tv.ru

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Представление продолжилось несмотря на ЧП с детьми в антракте.

Шокирующая история из Томска, где поход в цирк едва не закончился трагедией. В антракте за деньги любой мог полетать на качелях под куполом. Но в итоге прямо на двух девочек четырех и восьми лет рухнули тяжелые металлические конструкции.

Пока детей увозили в больницу, клоуны и акробаты продолжали развлекать публику. Теперь на арене работают следователи. Корреспондент «Известий» Александр Меняйлов знает все подробности.

На манеже цирка — сотрудники прокуратуры. Металлическая конструкция с прожекторами сорвалась и едва не придавила двух девочек.

Представление в шапито «Дикий карнавал». Антракт — время для забав и развлечений. Кого-то катают на пони, а кто-то взмывает в воздух на качелях. Высота — недетская.

Крик и паника за секунду охватили арену. Родители бросились на помощь.

«В какой-то момент сорвалась балка осветительных приборов, и она упала на качель, где качалась моя дочь. Ушибы мягких тканей и возможное сотрясение, пока это все уточняется», — сказала мать пострадавшей девочки Лейла.

Дети испугались не на шутку. От падения с высоты их спасли ремни безопасности.

— На самом деле мы думали, что их прибьет. Потому что фонари эти сами, они же большие. Практически как у ребенка голова.

Несмотря на страшный перформанс, представление продолжилось. Пока пострадавших везли в больницу, клоуны и акробаты развлекали зрителей.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас оно на контроле прокуратуры.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних при организации досуга, а также технического состояния конструкций», — сказала старший помощник прокурора Томской области по взаимодействию со средствами массовой информации Светлана Шаргаева.

Вполне возможно, что антракт в цирке продлят на неопределенный срок. За это время там проверят все оборудование. Директора шапито может ждать суровое наказание.

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