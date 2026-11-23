Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Трогательное прощание актрисы с самым близким человеком не оставило поклонников равнодушными.

Российская актриса театра и кино Юлия Куварзина сообщила о смерти матери, которая ушла из жизни на 87-м году. Известие о ее кончине стало неожиданностью для семьи. Звезда сериала «Воронины» поделилась трагической новостью в личных соцсетях и опубликовала видео, посвященное маме.

На кадрах — слайд-шоу из фотографий Беллы Юрьевны Деметер, сопровождаемое трогательными воспоминаниями. Актриса призналась, что уход матери оказался быстрым и неожиданным, но, к счастью, не мучительным:

«Не стало моей мамы. На 87 году своей сложной, красивой и очень интересной жизни она покинула этот мир, который очень любила. Уход ее был очень быстрым и неожиданным, но Слава Богу не мучительным, хотя думаю, она очень недовольна, что много чего не доделала и не успела. И я не все успела», — написала артистка.

Юлия также обратилась к подписчикам с просьбой помолиться за упокой души матери. Мама актрисы Белла, которая была крещена под именем Ирина, оставила после себя воспоминания, которыми актриса теперь поделилась с поклонниками.

Белла Юрьевна Деметер была поэтессой и работала учительницей. Ее дочь не стала подробно рассказывать о причинах смерти матери, однако подчеркнула, что та прожила насыщенную жизнь, которую очень любила.

Юлия Куварзина известна зрителям по сериалам «Воронины» и «Не родись красивой». В ситкоме о большой семье она сыграла Настю Воронину, жену Лени, которая полюбилась аудитории своей непосредственностью и ярким характером.

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