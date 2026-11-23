Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сейчас артист находится в реанимации.

Никиту Джигурду доставили в больницу с инфарктом. Актер находится в реанимации, куда его привезли на машине скорой помощи утром 23 ноября. Об этом сообщила РИА Новости супруга артиста, фигуристка Марина Анисина.

По ее словам, она сама вызвала медиков после того, как у мужа случился инфаркт. Джигурду госпитализировали в реанимацию, где сейчас врачи занимаются его состоянием. Анисина пока не располагает информацией о самочувствии супруга.

Артиста доставили в медицинское учреждение в 9:30. Супруге сообщили, что узнать подробности можно будет спустя несколько часов. В реанимации телефон не работает, поэтому связаться с Джигурдой она не может. По словам Анисиной, врачи попросили ее перезвонить через два-три часа.

Пока неизвестно, что именно стало причиной инфаркта и в каком состоянии находится актер. Официальных комментариев от медицинского учреждения не поступало.

В начале ноября Никита Джигурда оказался в базе данных украинской военной разведки. Причиной стало его публичное выражение поддержки специальной военной операции. Артист отреагировал на произошедшее стихами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.