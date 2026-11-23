Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Покупка недвижимости обернулась для пенсионерки и ее близких настоящим кошмаром.

Семью из Курганинска Краснодарского края выселяют из единственного дома, который они приобрели почти три года назад за 8,5 миллиона рублей. Как рассказала Алина РЕН ТВ, недвижимость купила ее мать, пенсионерка Раиса, однако спустя время выяснилось, что у прежних владельцев были судебные споры из-за этого объекта.

Сделку с продавцом Виолеттой Б. сопровождал риелтор, документы оформляли через МФЦ. Семья рассчитывала, что покупает жилье законно, но примерно через год на новый адрес начали приходить судебные письма, адресованные прежней хозяйке.

Позже уведомление получила и Раиса. Женщина оказалась ответчиком по делу о продаже недвижимости. Выяснилось, что предыдущие собственники несколько лет судились из-за дома. В итоге суды признали, что жилье принадлежит не покупателям, а Марине К. — одной из бывших владелиц.

Семья пыталась доказать, что приобрела недвижимость добросовестно и не знала о претензиях третьих лиц. Однако все судебные процессы закончились не в их пользу.

Семью заставляют освободить дом за три дня

О выселении родственники узнали уже после проигранных судов. Им сообщили, что необходимо освободить помещение за три дня до назначенной даты.

В доме проживают сама Алина, ее мать, брат с инвалидностью и несовершеннолетний племянник. Другого жилья у семьи нет.

При этом продавцы отказываются возвращать деньги за недвижимость. Ситуацию осложнило и то, что часть судебных заседаний прошла без участия покупателей: уведомления направляли по старому адресу, где дом к тому моменту уже снесли.

Сейчас адвокат семьи пытается добиться отсрочки выселения. Родственники надеются сохранить единственное жилье, за которое заплатили 8,5 миллиона рублей.

Покупатели рискуют остаться без жилья и денег

Подобные истории, когда новые владельцы недвижимости теряли квартиры из-за долгов или мошеннических действий предыдущих хозяев, уже становились предметом разбирательств в России. Даже после оформления сделки покупателям приходилось доказывать в суде, что они приобрели жилье честно и не знали о возможных проблемах. В подобных ситуациях особенно остро встает вопрос защиты добросовестных покупателей, которые могут лишиться недвижимости, несмотря на то что заплатили за нее полную стоимость и оформили документы официально.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.