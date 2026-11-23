Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Одна забытая запись или ошибка в документах способны лишить россиян части выплат.

Проверить пенсионные накопления и будущую пенсию можно самостоятельно, не дожидаясь наступления пенсионного возраста. Для этого необходимо запросить выписку из индивидуального лицевого счета в Социальном фонде России (СФР). В документе содержатся сведения о трудовом стаже, страховых взносах, пенсионных баллах и накопительной части пенсии. В беседе с URA.RU профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Константин Лебедев объяснил, на какие данные следует обратить особое внимание и как исправить неточности, если они обнаружились.

Как проверить пенсионные накопления

Получить выписку из индивидуального лицевого счета можно через портал Госуслуги, в личном кабинете на сайте Социального фонда России, а также при личном обращении в клиентскую службу СФР или МФЦ.

В документе отражаются сведения о работодателях, периодах трудовой деятельности, перечисленных страховых взносах и накопленных пенсионных коэффициентах. Также там можно найти информацию о накопительной пенсии, в том числе о сумме средств, организации, в которой они находятся, и инвестиционном доходе.

Если пенсионные накопления формируются в негосударственном пенсионном фонде, уточнить информацию можно непосредственно в НПФ.

Какие данные нужно проверить в выписке

Получив документ, важно сопоставить его с трудовой книжкой и другими бумагами, подтверждающими трудовую деятельность. В первую очередь необходимо убедиться, что правильно указаны даты приема на работу и увольнения, названия организаций и продолжительность трудового стажа.

Особое внимание стоит уделить периодам, которые дают право на досрочную пенсию, в том числе работе во вредных условиях и льготному стажу.

«При этом суммы взносов и пенсионные баллы с трудовой книжкой не сверяют — их проверяют по самой выписке и при необходимости уточняют у работодателя или в Социальном фонде», — рассказал Константин Лебедев.

Также необходимо проверить сведения о добровольных пенсионных взносах и других пенсионных правах, если они есть.

Что делать, если обнаружилась ошибка

Если в выписке отсутствует какой-либо период работы или указаны неправильные сведения, сначала следует обратиться к работодателю, который передавал информацию в СФР. Именно организация должна подать уточненные данные.

Если работодатель ликвидирован, отказывается исправлять ошибку или сделать это невозможно, необходимо обратиться в клиентскую службу Социального фонда либо направить заявление через личный кабинет на сайте фонда или Госуслуги. В случае с накопительной пенсией обращаться нужно в СФР или негосударственный пенсионный фонд — в зависимости от того, где находятся средства.

Как оформить заявление на исправление данных

К обращению необходимо приложить документы, подтверждающие правильность сведений. Это могут быть трудовая книжка, трудовые договоры, справки от работодателей, архивные документы и другие бумаги, которые подтверждают спорный период работы.

В заявлении следует указать:

фамилию, имя и отчество, СНИЛС и паспортные данные;

адрес проживания и контактный телефон;

сведения, которые необходимо исправить или дополнить;

период работы, название работодателя и должность;

просьбу проверить данные и внести изменения в индивидуальный лицевой счет;

перечень приложенных документов.

Заявление необходимо датировать и подписать. Подать документы можно лично в Социальный фонд, через МФЦ, в личном кабинете или отправить почтой.

Почему не стоит откладывать проверку на потом

Ошибки в пенсионных документах могут обнаружиться уже при оформлении выплат, когда на поиск подтверждений остается гораздо меньше времени. Особенно сложно восстановить сведения о работе в организациях, которые давно закрылись, или о трудовой деятельности десятилетней давности.

Как восстановить неучтенный стаж, если в выписке отсутствуют отдельные периоды работы? В таких случаях россиянам советуют заранее собирать трудовые договоры, архивные справки и другие документы, подтверждающие трудовую деятельность. Внимательная проверка индивидуального лицевого счета позволит своевременно обнаружить расхождения и защитить свои пенсионные права.

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