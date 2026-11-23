Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вокруг смерти журналиста продолжают появляться противоречивые версии.

Обстоятельства гибели телеведущего Сергея Соседова по-прежнему вызывают множество вопросов и порождают противоречивые слухи. Недавно в сети вновь вспыхнула бурная дискуссия: пользователи утверждают, что журналиста можно было уберечь от трагического исхода, если бы после падения ему своевременно оказали грамотную помощь. Подробнее об этом читайте в материале 5-tv.ru.

Что сказали сотрудники отеля о смерти Сергея Соседова?

Прежде в интернете появилась информация о том, что персонал гостиницы, где оборвалась жизнь Сергея Соседова, якобы целый час бездействовал после его падения и не оказывал пострадавшему необходимую медицинскую помощь. Но записи с камер наблюдения и свидетельства очевидцев опровергают эту версию.

По словам работников отеля, персонал мгновенно отреагировал на шум от падения. В частности, дежурившая в тот день на стойке регистрации сотрудница Людмила оказалась у пострадавшего одной из первых. В программе на федеральном телеканале женщина призналась, что ее глубоко возмутили беспочвенные упреки в равнодушии и бездействии.

«Когда ты знаешь правду, и ты сидишь и это смотришь. У меня не было слов просто! Обидно и за гостиницу, и за сотрудников! Столько грязи вылили», — поделилась своими переживаниями Людмила.

Что зафиксировали камеры видеонаблюдения в гостинице?

Момент падения Сергея Соседова с лестницы попал в объектив гостиничных камер видеонаблюдения. На записи, которую обнародовал телеведущий Андрей Малахов, запечатлено, как критик с трудом преодолевает ступеньки, заметно пошатываясь из стороны в сторону, после чего внезапно теряет равновесие и падает вниз.

Также на кадрах видно, что после громкого звука администраторы отеля сразу побежали лестнице. Первым к месту происшествия направился сотрудник гостиницы по имени Федор. По его словам, он не сразу понял, что произошло.

«Звук был огромный. Как будто гантель упала или что-то», — сказал Федор, отметив, что рядом с ними есть спортзал и сначала он подумал, что шум исходил оттуда.

Обнаружив гостя на полу, сотрудники отеля немедленно вызвали скорую помощь. По словам работников гостиницы, Соседов был без сознания. Они пытались привести его в чувства, но безрезультатно.

Людмила отметила, что в разговоре с диспетчером она несколько раз просила медиков поторопиться.

«Говорю: «Девочки, пожалуйста, быстрее». Отвечают: «Едут, уже едут», — сказала администратор отеля.

После произошедшего Людмила также связалась и с владельцем отеля — бизнесменом Тамерланом Караевым.

Предприниматель рассказал журналистам, что после того, как ему позвонила Людмила он в течение пяти минут подъехал к гостинице. Мужчина пояснил, что в тот день он был в городе по делам, поэтому ему и удалось так быстро отреагировать.

«Я подъехал сюда на парковку, скорая подъехала буквально сразу же», — сказал владелец гостиницы.

Эту версию подтверждают и камеры видеонаблюдения. Медики прибыли в гостиницу спустя 12 минут после звонка. Несмотря на усилия врачей и сотрудников отеля, спасти Соседова не удалось.

Что сказали сотрудники отеля о поведении Соседова перед смертью?

По словам сотрудников гостиницы, Сергея Соседова они знали и любили. С того момента, как он въехал к ним, журналист всегда был добр и вежлив.

«Настолько человек простой, душевный, теплый. Мне кажется, он никогда никому ни слова плохого не скажет, никогда никого не обидит», — поделилась Людмила.

Ответить на вопрос, выглядел ли критик нездоровым, администратор не смогла. По ее словам, она впервые общалась с телеведущим лично, поэтому не могла судить о его привычном состоянии. Внешне знаменитость выглядел как любой другой пассажир после перелета — просто уставшим и желающим как можно быстрее отдохнуть.

Как умер Сергей Соседов?

Сергей Соседов умер 23 сентября 2026 года. Ему было 58 лет. Критик отправился в якутский город Нерюнгри, где планировал работать на конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Будучи в гостинице, он получил тяжелейшую травму в результате падения с лестницы.

Соседова доставили в городскую больницу. Врачи до последнего боролись за жизнь пациента — провели операцию. Несмотря на это, спасти Сергея не удалось. Тело телеведущего доставили в Москву 28 сентября. Похороны состоялись спустя два дня — 30 сентября.

На церемонии прощания с артистом присутствовало более 200 человек: коллеги, друзья и поклонники. Похоронили Соседова на Перепечинском кладбище в подмосковных Химках, рядом с его отцом. У Соседова осталась мать Антонина Петровна. Женщине 90 лет. Она тяжело переживает потерю младшего сына — у Сергея есть старший брат Владимир.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.