Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Некоторым придется, наоборот, заплатить больше — для кого-то цена вырастет сразу на треть.

Полис ОСАГО можно будет купить за один рубль. Центробанк призвал страховщиков пересмотреть тарифы. Логика в том, что аккуратные водители должны и платить меньше.

Но есть обратная сторона. Для аварийных автовладельцев стоимость полиса тогда возрастет. Для некоторых — сразу на треть. Корреспондент «Известий» Алексей Целищев разобрался в цифрах и в том, кому действительно выгодны новые правила.

ОСАГО за один рубль уже вызвал немало обсуждений в мире автострахования. Центробанк впервые предлагает, по сути, отказаться от минимальной границы тарифа на автогражданскую ответственность. Автолюбители — в предвкушении. В последнее время цены на полис только растут.

«В прошлом году полис у меня стоил 4132 рубля. В этом году все страховые компании писали одну сумму — 6132 рубля 88 копеек», — сказал автовладелец Александр Шевырков.

Но не все так просто, говорят эксперты. Сумма в один рубль — символическая. И в первую очередь минимальная планка нужна для конкуренции между страховыми компаниями.

«Мне кажется, что это хороший шаг для того, чтобы сделать действительно либерализацию цен, для того, чтобы цены отпустить и дать возможность страховым компаниям самим регулировать. И страховые компании, а особенно крупные страховые компании, точно уже не пойдут в демпинг», — сказал директор по развитию страховой компании Илья Новиков.

Сейчас средняя стоимость полиса ОСАГО — около восьми тысяч рублей. Рассчитывать на снижение цены смогут далеко не все автовладельцы. Решение о скидке будут принимать страховые компании.

Безаварийность — один из главных аргументов для недорогого ОСАГО. Даже мелкое ДТП с небольшой царапиной повод лишить автовладельца скидки на покупку следующего полиса. И вернуться к его минимальной стоимости можно будет лишь через несколько лет. Опять же, если не будет аварий.

Цена на ОСАГО зависит не только от манеры вождения и аккуратности водителя, но и региона, в котором он зарегистрирован. Так называемый коэффициент территории. Чем больше в городе фиксируют аварий, тем выше тариф на полис.

ОСАГО в один рубль точно не увидят жители Москвы, Казани, Челябинска, Тюмени и Сургута. Шансы есть у тех, кто прописан в Крыму, Забайкалье, Якутии, Бурятии и Дагестане.

«Те люди, которые не попадают в ДТП, — это основной костяк вкладчиков. Все и ведет к тому, что сами страховые компании будут применять повышенный тариф именно в тех регионах, где повышен очаг ДТП», — сказал автоюрист Дмитрий Золотов.

Вместе со снижением минимальной границы тарифа на ОСАГО до одного рубля ЦБ предлагает увеличить верхнюю планку: для автолюбителей — на 20%, такси и грузовиков — на 35%, общественного транспорта — на 6,6%. И это существенное расширение тарифного коридора, которое страховщики могут использовать для своей выгоды.

«Это позволит, с одной стороны, для хороших клиентов, например, нового автомобиля, и там аварийность нулевая, в конкурентной борьбе снизить тариф ОСАГО до одного рубля, но при этом связанным продуктом продать КАСКО или имущественное страхование», — сказал экономист Андрей Бархота.

Минимальная тарифная ставка в один рубль — это, по сути, рекомендация от ЦБ страховым компаниям. Которые могут использовать ее, чтобы привлечь новых клиентов или продать ОСАГО в наборе с другими страховыми продуктами.

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