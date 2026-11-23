Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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После вскрытия упаковки срок годности этого изделия составляет трое суток.

После вскрытия упаковки вареную колбасу лучше хранить в пергаменте. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

Почему не следует хранить колбасу в пакете?

Придя из магазина с продуктами, колбасу следует поместить в пергамент и убрать в холодильник. Если этого не сделать, то внутри пакета очень скоро могут появиться капли воды. По словам экспертов, влага внутри закрытого продукта возникает по естественным причинам. В основном это связано с тем, что в варенной колбасе содержится много воды, часть которой выделяется при длительном нахождении в холодильнике.

«Небольшое количество влаги внутри упаковки иногда появляется из-за перепадов температуры: при охлаждении и последующем нагревании на стенках пакета образуется конденсат», — пояснили в Роскачестве.

Конденсат внутри упаковки еще не означает, что продукт пропал. Однако если колбаса стала липкой, на ней образовался слизистый налет и появился неприятный запах, употреблять ее в пищу нельзя — продукт нужно сразу выбросить. Как правило, такие признаки порчи возникают, если изделие слишком долго лежало в холодильнике в полиэтиленовом пакете.

В пресс-службе Роскачества предупредили, что употреблять в пищу испорченную колбасу категорически запрещено. Пытаться реанимировать продукт, смывая налет или обрезая подпорченные края, бесполезно: опасные бактерии к этому моменту уже успевают заразить все изделие.

Лучше всего колбаса сохраняет свежесть и вкус в пергаментной бумаге. Поэтому сразу после вскрытия заводской упаковки продукт стоит переложить именно в нее. Также можно использовать чистый контейнер или фольгу.

Сколько можно хранить колбасу в холодильнике?

В пресс-службе Роскачества напомнили, что даже идеальная упаковка не увеличит срок хранения колбасы. Важно строго придерживаться рекомендаций производителя. В первую очередь надо следить за тем, чтобы продукт не испортился. Многие колбасы после вскрытия упаковки хранятся не более трех суток.

При выборе продукты эксперты советуют ориентироваться не только на дату производства. Намного важнее проверить герметичность упаковки и внешнее состояние товара. Например, есть ли на нем белые или зеленые пятна. Если слизистого слоя нет, но имеется конденсат, то брать такой товар не следует. Вероятность того, что он уже испорчен слишком высока.

На что стоит обращать внимание при выборе колбасы?

При выборе колбасы стоит обращать внимание на состав, маркировку ГОСТ и внешний вид продукта. Так, надпись «ГОСТ» или ТУ гарантирует, что товар сделан по строгой государственной рецептуре. То есть, в таком изделии, как правило, больше растительных добавок. При этом важно смотреть на категорию колбасы:

Категория А — мышечной ткани (чистого мяса) более 80%. Лучший выбор;

Категория Б — мяса от 60% до 80%. Достойный вариант;

Категории В, Г, Д — мяса меньше 60%, остальное приходится на жир, сою, крахмал и специи.

Еще стоит обращать внимание на состав. Он всегда должен был указан на этикетке. Отдавать предпочтения стоит тем колбасам, в которых содержится минимум усилителей вкуса и максимум мяса.

По внешнему виду легко можно определить качество продукта. Натуральная колбаса имеет бледно-розовый, серовато-розовый или естественный темно-красный (для сырокопченой) оттенок. А вот ярко-малиновый или неоново-розовый цвет говорит об избытке красителей. При этом качественная колбаса в обычной заводской упаковке хранится максимум десять суток, в вакууме — 45. Слишком долгий срок говорит о большом количестве консервантов.

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