«Почему мужчины такие придурки?» — Бритни Спирс раскритиковала своих бывших
Daily Mail: Бритни Спирс назвала своих бывших придурками
Фото: www.globallookpress.com/MJT/AdMedia
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Артистка решила больше не молчать и рассказала правду о своих отношениях.
Певица Бритни Спирс раскритиковала своих бывших возлюбленных. По словам 44-летней артистки, мужчины, с которыми у нее были отношения, постоянно советовали ей сделать пластическую операцию и пересадить волосы, чтобы уменьшить лоб. Своим возмущением звезда поделилась в соцсетях, сообщает Daily Mail.
Бритни опубликовала видео, снятое на борту частного самолета. В кадре она перебирала волосы, строила гримасы и неожиданно заговорила о том, что не нравится ей в собственной внешности.
«У меня действительно очень большой лоб!» — заявила певица.
Однако настоящая претензия оказалась адресована не самой себе, а мужчинам из ее прошлого.
Все советовали операцию: что рассказала Бритни Спирс
В подписи к ролику артистка призналась, что не раз слышала от партнеров замечания о своем внешнем виде. По ее словам, бывшие возлюбленные предлагали ей обратиться к пластическим хирургам и изменить линию роста волос.
«Каждый мужчина, с которым я когда-либо встречалась, говорил мне сделать операцию и пересадить волосы, чтобы мой лоб не был таким большим», — написала Спирс.
Певица не скрывала раздражения. Она публично задалась вопросом, почему мужчины позволяют себе подобные замечания в адрес женщин.
«Почему мужчины такие придурки? Я просто говорю как есть», — возмутилась Бритни.
Впрочем, заканчивать публикацию на серьезной ноте она не стала.
«Болтаю всякую ерунду, все равно мы все когда-нибудь умрем!» — добавила звезда.
При этом артистка не уточнила, кто именно из бывших партнеров советовал ей изменить внешность.
Тимберлейк, Федерлайн и Асгари: с кем встречалась певица
За годы карьеры Бритни пережила несколько громких романов, за которыми следила мировая пресса. Одним из самых известных стал ее союз с певцом Джастином Тимберлейком. Они начали встречаться в конце 1990-х, когда оба находились на пике популярности. Их расставание в 2002 году сопровождалось многочисленными слухами и публичными скандалами.
Позднее Спирс вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. В этом браке родились двое сыновей — Шон Престон и Джейден Джеймс. Супруги расстались в 2006 году, а развод завершился в 2007-м.
Еще одним продолжительным романом певицы стали отношения с актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари. Пара поженилась в июне 2022 года, но уже в августе 2023-го Асгари подал на развод. Окончательно брак расторгли в 2024 году.
Среди бывших мужей Бритни также Джейсон Александер, с которым она заключила брак в Лас-Вегасе в 2004 году. Этот союз был аннулирован спустя всего 55 часов.
Почему Бритни болезненно воспринимает замечания о внешности
Тема внешности и давления со стороны окружающих неоднократно появлялась в откровениях певицы. Еще в начале карьеры Спирс столкнулась с пристальным вниманием публики к своему телу. Журналисты регулярно обсуждали ее вес, фигуру, одежду и предполагаемые косметические процедуры.
Позднее артистка рассказывала, что подобные оценки влияли на ее самоощущение.
Особенно болезненным для нее оказался период опеки, под которой она находилась с 2008 по 2021 год.
В своих воспоминаниях Бритни утверждала, что отец Джейми Спирс критиковал ее внешность и вес. По словам певицы, она чувствовала, будто лишилась права самостоятельно распоряжаться не только жизнью, но и собственным телом.
В 2022 году артистка уже рассказывала, что задумывалась о пластической хирургии после многолетних замечаний в свой адрес. Тогда Спирс рассуждала о том, насколько сильно чужие слова могут влиять на отношение человека к себе.
Теперь певица вновь вернулась к этой теме, но на этот раз направила недовольство на бывших партнеров.
Отношения с семьей тоже остаются болезненной темой
Практически одновременно с критикой бывших возлюбленных Бритни опубликовала еще одно эмоциональное сообщение — на этот раз о собственных родственниках. Артистка неожиданно извинилась перед семьей за то, что неоднократно возвращалась к старым конфликтам.
«Я очень благодарна за то, что у меня такая прекрасная семья. Мне очень жаль, что я снова поднимала прошлые проблемы, но, думаю, я делала это потому, что поняла: мне нужно защитить свое сердце», — написала певица.
Она призналась, что порой бывает упрямой, но объяснила это сильной привязанностью к близким. По словам Бритни, ей очень не хватает родственников, несмотря на прежние разногласия.
«Я просто ужасно по ним скучаю! И мне очень жаль!» — призналась артистка.
Позднее она удалила текст из публикации.
Отношения Спирс с родителями и сестрой Джейми Линн остаются непростыми после многолетнего конфликта вокруг опеки. При этом певица периодически делает попытки наладить общение с близкими.
Бритни Спирс готовит новый проект
Помимо откровений о личной жизни, певица рассказала поклонникам о работе над собственной ювелирной коллекцией. Она сообщила, что отправилась в Лондон, где собирается заниматься новым проектом.
По словам артистки, в будущей коллекции появится украшение в форме меча. Этот символ она связывает с женской силой, справедливостью и способностью защитить себя.
Спирс подчеркнула, что хочет посвятить его женщинам, которым когда-либо приходилось чувствовать себя напуганными, униженными или недостаточно хорошими.
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