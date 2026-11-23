Фото, видео: www.globallookpress.com/ Adrian C. Nitu; 5-tv.ru

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Берлин требует расходов от всех 27 стран, а несогласным грозит блокировка бюджета ЕС на семь лет.

В европейских столицах сейчас спорят, сколько еще денег направить Киеву — и главное, кто за все это должен платить. На кону — очередные 45 миллиардов евро. Берлин требует разделить расходы на все 27 стран ЕС и фактически ставит партнеров перед выбором — либо участвуют все, либо под угрозой оказывается следующий семилетний бюджет Союза.

Словакия уже назвала это политическим шантажом — и отказалась участвовать в новой финансовой авантюре. Чехия и Венгрия тоже не спешат открывать кошельки. А в Италии и вовсе звучат претензии к самому Киеву. Масштаб разногласий в Европе увидел корреспондент «Известий» Александр Терехин.

Похоже, Фицо знаком с современной российской классикой. Свитер, как у героя «Брата 2». Разве в деньгах сила? В правде! А это точно не про Украину. Финансировать Киев Словакия не собирается.

«В момент, когда на горизонте забрезжили мирные переговоры, ЕС собирается привлечь 45 миллиардов евро на международных финансовых рынках для поддержки войны на Украине — займа, прекрасно понимая, что Украина не вернет ни цента. Так же, как она не вернет и предыдущие 90 миллиардов. Будем откровенны: это не займы, это подарки», — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

И Словакия не единственная, кто идет наперекор общему европейскому маршу. Чехия, Болгария, Венгрия. В ответ Брюссель грозит лишить денег уже самих несогласных.

«Для нас это абсолютно неприемлемо. Чешская Республика вносит в европейский бюджет все больше средств. В этом году мы, по-моему, уже платим 82 миллиарда. Да, мы вносим значительный вклад», — заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Солидарность ЕС трещит и на западном фланге. Премьер Италии публично отчитывает Зеленского. В списке украинского «Миротворца» нашлись люди из аппарата Джорджи Мелони.

«Я жду, что правительство Украины дистанцируется и заявит, что не имеет к этому отношения, и закроет этот нацистский сайт. Если этого не произойдет — какую позицию я, по-вашему, должен занять? Я уже выразился ясно», — заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

И хотя на Банковой не признают связь со скандальным сайтом, имя итальянского вице-премьера исчезло из черного списка Украины только после выговора Зеленскому. При этом внутри страны все чаще задаются вопросом: почему на киевских попрошаек деньги есть, а на простых итальянцев — нет?

Затянуть пояса ради Украины придется всей Европе. ЕС в новом бюджете планирует сэкономить 200 миллиардов евро. За счет сельского хозяйства и помощи своим же гражданам.

«Мое предложение на 10% ниже первоначального предложения Еврокомиссии. Сокращение составляет 204 миллиарда евро в текущих ценах. Это необходимо, чтобы сохранить национальные взносы на разумном уровне», — заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Новый кредит Украине и бюджет Европы, по сути, теперь это один вопрос. Киев еще не получил добро на требуемые у ЕС 45 миллиардов, а Зеленский уже заявил, что мало. Долг Украины перед кредиторами сейчас переваливает за 100 миллиардов. Отдавать нечем.

«На самом деле Украине дают кредит не потому, что рассчитывают получить от нее что-либо с процентами. Делают именно для того, чтобы потом предъявить счет в нужный момент и получить от Украины расплату в виде территорий, ресурсов, полезных ископаемых, остатков инфраструктуры и активов», — заявил политолог Александр Дудчак.

Аппетиты Зеленского на ближайшие два года могут превысить 230 миллиардов евро. Причем около половины — военные расходы. Впрочем, в том, что деньги помогут обороне Украины, сомневаются уже и союзники. Американский Wall Street Journal пишет, что ВПК Незалежной достиг своего пика. Отрасли не хватает рук. А стартапов развелось столько, что, кроме конкуренции друг с другом, они ничего не создают.

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