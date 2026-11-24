Мста-С уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ с расстояния более 22 километров

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Разведчики и артиллеристы сработали в связке, обеспечив точное поражение удаленной цели.

Украинские операторы запускали беспилотники из укрытия в лесополосе, однако точку взлета вычислила российская разведка. Координаты передали расчету самоходной артиллерийской установки «Мста-С», который поразил пункт управления БПЛА с дистанции более 22 километров. Об этом сообщили в Минобороны России.

Цель обнаружили операторы беспилотных систем группировки войск «Центр». Наблюдая за районом неподалеку от линии боевого соприкосновения, они установили место, откуда противник поднимал дроны в воздух.

Дальше к работе подключилась артиллерия. Данные поступили расчету «Мсты-С» 385-й гвардейской артиллерийской бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии.

Перед открытием огня военнослужащие подготовили орудие и выставили посты воздушного наблюдения. Пока «Мста» работала по цели, они следили за небом, чтобы вовремя заметить возможную атаку FPV-дронов на артиллерийскую позицию.

После наведения расчет нанес удар по обнаруженному укрытию. Цель находилась более чем в 22 километрах от огневой позиции.

По данным ведомства, пункт управления беспилотниками был полностью уничтожен. Результат подтвердили кадры объективного контроля. Задерживаться после выстрелов артиллеристы не стали: расчет замаскировал самоходную установку и быстро покинул позицию, чтобы не попасть под возможный ответный удар.

На Днепропетровском направлении расчеты группировки «Центр» также работают по командным пунктам, укреплениям и огневым средствам противника, поддерживая продвижение российских подразделений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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