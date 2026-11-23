Yle: Финляндия пытается взыскать с России и «Газпрома» более 25 миллиардов евро

Фото: © РИА Новости/ Михаил Кутузов

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Основная сумма требований приходится на «Газпром экспорт».

Власти Финляндии запустили процедуру взыскания более 25 миллиардов евро с России и «Газпрома». Об этом сообщили журналисты финской телерадиокомпании Yle. И сразу оговорились: основную часть денег получить, скорее всего, не удастся — имущества ответчиков в стране не хватает для покрытия таких требований.

Основанием послужили три решения международных арбитражных инстанций. Львиная доля — примерно 16,4 миллиарда евро — приходится на «Газпром экспорт»: претензии связаны с прекращением поставок газа немецкой компании Uniper и ряду других европейских покупателей в 2022 году.

Около десяти миллиардов евро истцы надеются взыскать напрямую с российского государства. Люксембургское предприятие Yukos Capital претендует на 4,3 миллиарда — это утраченные вложения в ЮКОС в начале нулевых, опорой иску служит арбитражное решение 2021 года.

Кроме того, украинский «Нафтогаз» требует 4,9 миллиарда евро — в 2023-м Гаагский арбитраж постановил, что Москва должна возместить компании ущерб за крымские активы.

Ранее финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский пытается втянуть Финляндию и всю Европу в прямое противостояние с Россией.

Поводом для высказывания стали многочисленные атаки украинских беспилотников вблизи финской границы. По словам Мемы, своими действиями Зеленский провоцирует масштабную эскалацию в Балтийском регионе. Политик также раскритиковал правительство премьер-министра Финляндии Петтери Орпо за поддержку Украины.

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