Фото: /ТАСС

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Записи помогли устранить путаницу со временем и установить, когда именно приехали врачи.

Музыкальному критику Сергею Соседову начали оказывать медицинскую помощь через 12 минут после его падения на лестнице гостиницы в Нерюнгри. Хронологию произошедшего восстановили по записям камер наблюдения, о чем рассказали в эфире НТВ.

Незадолго до трагедии Соседов выходил в холл, общался с администратором, а затем выходил на улицу покурить.

Позже критик оказался на лестнице. Судя по записи, в какой-то момент он потерял равновесие и упал.

Сотрудники гостиницы вызвали скорую помощь. Ранее возникали вопросы о том, насколько быстро медики прибыли на место, однако выяснилось, что путаница могла быть связана с неправильным временем на камерах наблюдения: часы на записи отставали примерно на час.

После корректировки времени стало понятно, что уже через 12 минут после падения врачи находились рядом с Соседовым и оказывали ему помощь. Затем критика вынесли из здания на носилках и доставили к машине скорой.

Ранее были обнародованы данные медицинского заключения о смерти Соседова. Согласно документу, причиной стали перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг.

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