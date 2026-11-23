Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Защитный эффект сохраняется только при правильном ношении — средство нужно менять каждые два-три часа.

В общественном транспорте, магазинах и других местах, где собирается много людей, стоит надевать маску. Об этом журналистам РИА Новости рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина. По ее словам, такая мера сокращает передачу вирусов, но лишь при условии, что маску меняют каждые два-три часа.

Осенне-зимний период — время, когда острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) распространяются особенно активно. Эти заболевания передаются воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, поэтому в период роста заболеваемости защита особенно актуальна.

Маска, как объяснила Драпкина, работает как физический барьер: она задерживает капли, которые больной выделяет при разговоре, кашле и чихании, и не дает здоровому человеку вдохнуть крупные аэрозоли.

Эффективность масок подтверждена многочисленными исследованиями, подчеркнула эксперт. Однако снижение передачи респираторных вирусов возможно при правильном ношении: маска должна закрывать нос и рот, менять ее следует каждые два-три часа.

Ранее Минздрав сообщал о подготовке изменений в системе работы терапевтов. Согласно проекту ведомственного приказа, с 1 января 2027 года может закрепиться применение телемедицинских технологий и возможность оснащения поликлиник приборами для дистанционного наблюдения за пациентами с гипертонией и диабетом.

Главное нововведение касается людей с хроническими заболеваниями: передавать некоторые показатели здоровья врачу можно будет удаленно, без визита в поликлинику. Проект также уточняет, когда терапевт должен направить пациента к узкому специалисту, и расширяет возможности помощи на дому, включая работу выездных бригад для жителей отдаленных населенных пунктов.

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