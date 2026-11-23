Рудковская: ФФККР в курсе об отчислении Елены Костылевой из «Ангелов Плющенко»

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Гендиректор Яна Рудковская уведомила ФФККР о своем решении.

Двукратную чемпионку России среди юниоров Елену Костылеву отчислили из академии «Ангелы Плющенко». Об этом журналистам РИА Новости сообщила генеральный директор академии Яна Рудковская, отметив, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уже поставлена в известность.

В воскресенье источник агентства рассказал, что школа отчислила 15-летнюю спортсменку. По данным собеседника, причиной стала «систематическая клевета матери фигуристки в адрес академии».

«Елена Костылева отчислена в пятницу. ФФККР поставлена в известность. Причины я написала собственноручно (в приказе), потому что для меня это очень важно», — прокомментировала ситуацию Рудковская.

Двукратный призер Олимпийских игр, тренер Александр Жулин считает, что Костылева не сможет найти нового наставника и продолжить карьеру, пока в тренировки вмешивается ее мать Ирина.

По его мнению, решение о смене штаба принимала не сама фигуристка, а ее законный представитель. Жулин посочувствовал руководителю академии, двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, назвав его штаб идеальным вариантом для Костылевой.

Скандал разгорелся еще в прошлом году: Яна Рудковская опубликовала видео, на котором Ирина Костылева бьет дочь и силой снимает с нее коньки. По ее словам, мать не раз проявляла жестокость по отношению к юной фигуристке.

Костылева дважды подряд становилась чемпионкой России среди юниоров и владеет элементами ультра-си. В академии она тренировалась с 2024 года. В ноябре 2026-го спортсменка лишилась стипендии от академии, а теперь и своего места под крылом Плющенко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.