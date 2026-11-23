Жена Гоши Куценко впервые увидела его почти голым на спектакле

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артист шутит, что откровенный сценический образ сыграл важную роль и в его личной жизни.

Гоша Куценко признался, что его будущая жена впервые увидела его на спектакле в весьма откровенном образе. Об этом актер рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премии «ОК! Больше, чем звезды».

Разговор зашел о сценическом костюме артиста — в одной из постановок Куценко выходит перед зрителями в стрингах.

С этой деталью гардероба у актера связана и курьезная история. Однажды после спектакля стринги остались у него в кармане куртки. Позже Куценко вместе с приятелем остановили полицейские возле клуба. Один из сотрудников узнал звезду «Антикиллера», но досмотр все равно провел и обнаружил необычную находку.

После этого журналисты поинтересовались, видела ли супруга Куценко его в таком сценическом образе.

Оказалось, что именно с этим спектаклем связано одно из самых запоминающихся воспоминаний пары.

«Она может и стала моей женой, потому что увидела мою голую задницу», — с юмором рассказал Куценко.

По словам артиста, будущая супруга присутствовала на постановке еще до того, как стала его женой. Так что первое впечатление о Куценко оказалось весьма необычным, зато точно незабываемым.

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