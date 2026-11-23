Фото: © РИА Новости/Александр Кряже

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Изделие защищает от осколков и пистолетных пуль, а надеть его школьник может сам за 30–60 секунд.

В России наладили производство бронежилетов для детей, рассчитанных на защиту от осколков и пуль. При создании модели учли анатомию ребенка, а конструкцию сделали облегченной, чтобы она не сковывала движений.

Компания предлагает несколько расцветок бронежилетов на выбор. Фото: technokryptonite.ru

«Циклон» стал первым продуктом компании «Технокриптонит» и первой подобной разработкой в мире. Идея возникла после кровопролитного теракта в Беслане и укрепилась на фоне гибели детей в Донбассе, рассказал «Известиям» основатель проекта Виталий Невмержицкий.

Бронежилет класса Бр1+С2 прошел испытания по ГОСТу, что подтверждено соответствующими протоколами. Изделие оснастили светоотражающими элементами и съемным чехлом, который можно стирать. Расцветку подбирали так, чтобы бронежилет не выглядел пугающим.

«Консультация с хирургом при разработке стала настоящим открытием: у ребенка иное расположение органов, нагрузка на позвоночник и пропорции тела. Конструкция строится с учетом этих особенностей», — пояснил Невмержицкий.

Бронежилет надевается как обычная куртка, поэтому ребенок справляется с экипировкой сам. На уроках мужества в школах Санкт-Петербурга устраивали соревнования между классами на скорость надевания защиты — обычно дети укладывались в 30–60 секунд. Конструкция позволяет свободно бегать, садиться и поднимать руки.

«Если ребенок может надеть защиту сам, в критический момент он не будет ждать взрослого», — отметил основатель компании.

Собственное швейное производство позволяет изготавливать бронежилеты по индивидуальным меркам: учитывать рост и комплекцию, менять размер, цвет и конструктивные особенности изделия.

Ветеран Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Наруто в беседе с журналистами отметил, что броня не закрывает все тело: уязвимы руки, ноги и лицо. Однако, по его мнению, детские жилеты стоит включить в оснащение эвакуационных групп, предусмотрев несколько размеров.

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