Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Однажды из-за этой детали театрального образа артист попал в курьезную ситуацию.

Актер Гоша Куценко рассказал, что уже около 25 лет выходит на сцену в стрингах в одном из спектаклей. Об этом артист сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премии «ОК! Больше, чем звезды».

С этой деталью сценического костюма у Куценко связана и одна курьезная история. Перед спектаклем организаторы раздали участникам постановки стринги и предложили примерить их перед выходом на сцену. Сам актер тогда просто убрал белье в карман куртки.

Позже Куценко вместе с приятелем оказался на улице возле клуба, где их остановили сотрудники полиции. К тому моменту актер уже стал широко известен после выхода «Антикиллера».

«Пришел автоматчик, он меня увидел — у него аж автомат поднялся. Он так был рад меня видеть. Я такой молодой звездой был. И говорит: „Извините, мы должны вас досмотреть“», — вспомнил актер.

Во время проверки среди его вещей как раз и обнаружили стринги, что вызвало у сотрудника закономерный вопрос.

«Достали стринги: „Это что?“ Говорю: „Это история, я вам расскажу про спектакль“. Говорит: „Не-не, ладно, все ясно, спасибо“», — рассказал Куценко.

По словам артиста, с тех пор эта деталь гардероба прочно связана с его сценическим образом, в котором он появляется уже много лет.

Любопытно, что с тем же спектаклем связана и личная история Куценко. Будущая жена впервые увидела его именно в таком откровенном образе. Сам актер шутит, что тогда она увидела его «голую задницу».

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