Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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После снятия судимости и помилования блогер отправилась на лечение в Пекин.

Поездка блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, в Китай на лечение обернулась разлукой с избранником. Аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, отец ее четвертого ребенка, до Пекина не добрался — на границе выяснилось, что российского загранпаспорта у него нет. Источник в окружении блогера рассказал об этом журналистам РИА Новости.

Как пояснил собеседник агентства, Валерия вылетела в воскресенье, она проведет в китайской столице месяц. Сквиччиарини не пропустили, потому что он гражданин РФ, а россиянам для выезда за рубеж требуется загранпаспорт. Аргентинское гражданство тут не помогает: по закону обладатель двух и более паспортов для России остается только гражданином РФ, где бы он ни проживал.

Лерчек, которой предстоит борьба с болезнью в одиночку, испытывает сильные боли в костях и с трудом передвигается, даже встать с постели без помощи она не может. По собственным словам, блогер вынуждена увеличивать дозировку обезболивающих. Несмотря на ухудшение состояния, она возлагает большие надежды на китайских врачей.

Рак желудка четвертой стадии с метастазами у Чекалиной обнаружили в феврале — практически сразу после родов. Осенью течение болезни ухудшилось, она вернулась к химиотерапии, а врачи предложили рассмотреть CAR-T-клеточную терапию в Китае. Защита ходатайствовала о снятии запрета на выезд, который действовал из-за уголовного дела.

Приговор Лерчек Гагаринский суд Москвы огласил в июле: пять лет условно, штраф 763,5 миллиона рублей и трехлетний запрет на администрирование сайтов. Причиной стало перечисление свыше 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов. Мосгорсуд решение не изменил. Чекалина написала президенту России Владимиру Путину через интернет-приемную, и 14 ноября он подписал указ о помиловании: судимость снята, наказание отменено.

Бывший супруг блогера Артем Чекалин получил за финансовые махинации семь лет колонии и штраф 194 миллиона рублей. Их экс-партнер по бизнесу Роман Вишняк, признавший вину и заключивший досудебное соглашение, отделался 2,5 года лишения свободы и штрафом 500 тысяч рублей.

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