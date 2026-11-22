Фото: Reuters/Hannah McKay

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вашингтон хочет снизить риск прямого столкновения Москвы и альянса, одновременно сохранив гарантии безопасности для Украины.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о необходимости создать такую систему безопасности в Европе, при которой Россия будет уверена в отсутствии угроз со стороны НАТО, а страны альянса — в соблюдении Москвой безопасности соседних государств.

По его словам, Вашингтон рассчитывает добиться модели, в которой Украина будет защищена, Европа станет сильнее, а риск прямой конфронтации между Россией и НАТО снизится.

«Мы стремимся к будущему, в котором Украина находится в безопасности, Европа становится сильнее, Россия уверена, что НАТО не стремится к конфронтации, а НАТО и его партнеры уверены, что Россия будет уважать суверенитет и безопасность своих соседей», — написал Кушнер в соцсети X.

Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп готов рассмотреть вариант гарантий безопасности для Украины, схожих по своему принципу с пятой статьей устава НАТО.

Кушнер отдельно отметил готовность России обсуждать такие гарантии и назвал это важным шагом в переговорном процессе.

«Готовность России обсуждать такие гарантии — это большой шаг вперед и возможное свидетельство того, что она серьезно настроена на достижение мира», — подчеркнул спецпосланник.

По его словам, будущая система должна основываться на четких обязательствах всех участников, которые можно будет проверить. При этом договоренности не должны ограничивать суверенитет государств и их самостоятельность при принятии решений.

Кушнер подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины нельзя рассматривать отдельно от более широкой архитектуры безопасности Европы.

Он также выступил за сохранение постоянных каналов консультаций между сторонами и укрепление уже существующих механизмов, которые могли бы снизить риск новых конфликтов.

В ближайшие недели США намерены провести отдельные переговоры с Россией, Украиной и европейскими представителями, чтобы выработать общее понимание будущей системы безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.