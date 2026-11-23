Жулин: фигуристка Елена Костылева не найдет нового тренера, пока рядом ее мама

Фото: Сорокин Донат/ТАСС

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Тренер считает, что родительское вмешательство может загубить карьеру фигуристки.

Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева не сможет найти нового наставника и продолжить карьеру, пока в тренировки вмешивается ее мать Ирина. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал двукратный призер Олимпийских игр, тренер Александр Жулин.

«Там все проблемы только из-за мамы. Пока мама будет рядом, Лена Костылева не будет кататься вообще нигде, и ничего у нее не получится. Потеряем ли мы фигуристку? О чем тут говорить, если рядом больной человек. Сумасшедший дом. Пока мать рядом — от девочки ничего не ждите», — заявил он.

По мнению тренера, ситуация обострится в период взросления 15-летней спортсменки: мать сделала на ее карьеру слишком высокую ставку. Жулин также выразил уверенность, что решение о смене штаба принимала не сама фигуристка, а ее законный представитель.

Комментируя уход Костылевой из академии «Ангелы Плющенко», тренер посочувствовал ее руководителю, двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, назвав его штаб идеальным вариантом для юной спортсменки.

Ранее Костылева лишилась ежемесячной стипендии в 65 тысяч рублей от академии «Ангелы Плющенко» из-за поведения матери. Менеджер спортсменки и методист академии Елена Благодерова пояснила, что руководство школы могло не придавать значения тренировкам на льду в Воронеже, но решающим фактором стали негативные высказывания Ирины Костылевой в адрес академии.

Скандал разгорелся еще в прошлом году. Тогда продюсер Яна Рудковская, жена Евгения Плющенко, опубликовала видео, на котором мать бьет Елену Костылеву кулаком в живот и силой снимает с нее коньки. По словам Рудковской, это был не первый подобный случай, а девочка долгое время сталкивалась с жестоким обращением в семье.

Видео вызвало бурную реакцию в спортивном сообществе. Отец фигуристки Валерий поддержал публикацию и показал фотографии следов побоев на теле дочери. Ирина Костылева, в свою очередь, заявила, что дочь сама спровоцировала ее.

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