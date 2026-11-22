SHAMAN расплакался во время песни с незрячим артистом Романом Башинским

Фото, видео: © РИА Новости/ Арина Антонова; 5-tv.ru

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Артист не смог скрыть эмоций во время исполнения песни «Моя Россия».

Заслуженный артист России SHAMAN не смог сдержать слез во время исполнения песни «Моя Россия» с восьмилетним Романом Башинским — незрячим участником шоу «Голос. Дети».

Во время юбилейного концерта в Кремле Ярослав Дронов подошел к мальчику, который сидел среди зрителей. Первый куплет артист исполнил сам, а когда петь начал Роман, SHAMAN заметно расчувствовался.

Певец пытался справиться с эмоциями, однако в итоге расплакался. Помочь ему пришли сидевшие рядом зрители — они протянули артисту салфетки.

Весь номер SHAMAN и Роман исполнили прямо с места, не поднимаясь на сцену.

После песни мальчик поздравил Дронова с юбилеем и поблагодарил его за возможность выступить вместе в Государственном Кремлевском дворце.

Для Романа эта встреча стала продолжением истории, которая началась задолго до концерта. SHAMAN рассказывал, что знаком с мальчиком уже несколько лет: Роман не раз приходил на его выступления, а артист следил за его успехами.

Восьмилетний Башинский родился незрячим и с раннего детства занимается музыкой. Он является воспитанником Центра социальной интеграции Дианы Гурцкой. По данным СМИ, правый глаз мальчика не видит, а левый способен различать только свет.

В 2026 году Роман стал участником 13-го сезона шоу «Голос. Дети». На слепых прослушиваниях он выбрал именно песню SHAMAN «Моя Россия». К мальчику повернулись все наставники, после чего он решил продолжить участие в команде Полины Гагариной.

После эфира SHAMAN публично поздравил Романа и пригласил его на свой юбилейный концерт «35 / Лучшее» в Кремле, предложив исполнить «Мою Россию» вместе. Тогда артист признался, что с гордостью следит за успехами мальчика.

Композиция «Моя Россия» имеет для самого SHAMAN особое значение. Ранее в беседе с 5-tv.ru исполнитель рассказывал, что мелодия пришла к нему неожиданно во время домашних дел, после чего запись почти год пролежала в диктофоне, прежде чем артист вернулся к ней и закончил песню.

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