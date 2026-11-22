Фото: © Getty Images/Scott Nelson / Staff

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Цена выросла на 82% по сравнению с 2023 годом.

Два лайнера Iraqi Airways, один из которых был VIP-бортом правительства Саддама Хусейна, выставили на торги. Каждый оценили в 900 тысяч долларов (почти 74 миллиона в пересчете на рубли. — Прим. ред.), передает The Economic Times.

Соответствующее распоряжение 27 февраля 2025 года подписал офис премьер-министра Ирака. Власти хотят наконец избавиться от техники, покинувшей страну в далеком 1991-м: тогда коалиция во главе с США наносила удары по богатому нефтью Ираку.

Как лайнеры оказались в пустыне

Опасаясь, что авиация станет одной из целей надвигающейся кампании, Багдад в августе 1990-го, сразу после вторжения в Кувейт, переправил ценные машины за границу. Boeing 747SP с номером YI-ALM прибыл в аэропорт Тозер-Нефта на юге Туниса 1 января 1991 года. Этот борт строился как VIP-самолет для иракского правительства: на борту были каюта, конференц-зал и салон со спальными местами. За 35 лет ни одна из двух машин не вернулась на родину — обе по-прежнему стоят в тунисском аэропорту, укрытые в пустыне.

Помимо Boeing 747SP (YI-ALM), на торги выставляется Boeing 747-200 с номером YI-AGP. Обе машины сошли с конвейера в 1982 году, на них установлены двигатели Pratt & Whitney JT9D.

Попытки пристроить VIP-борта Ирак предпринимает с 2010 года. В 2023-м Iraqi Airways просила по 494 тысячи долларов за каждый — 988 тысяч за пару, однако желающих не нашлось. Нынешний ценник составил 900 тысяч за единицу (1,8 миллиона за оба судна), что примерно на 82% выше прежнего.

Условия торгов

Претендентам нужно внести финансовую гарантию: 20% от оценочной стоимости, то есть 180 тысяч долларов за одну машину или 360 тысяч за две. Также потребуются документы, подтверждающие право участвовать в торгах. Победитель заплатит 2% от суммы покупки в качестве комиссии за обслуживание и возьмет на себя ответственность за все расходы на рекламу, не связанные с комиссией за обслуживание.

Государственный перевозчик предупредил: техника уходит в текущем состоянии и по нынешнему адресу, без технических гарантий. Новому владельцу предстоит самому оформить право собственности, пройти таможню, организовать перевозку и рассчитаться за стоянку в аэропорту.

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