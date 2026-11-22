Лерчек летит на лечение в Китай в инвалидной коляске

Фото: Instagram*/ ler_chek

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Блогер отправится в клинику одна: ее возлюбленного не выпустили из страны.

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, находится в аэропорту и ждет вылета в Китай на лечение. Об этом она сообщила в видео, опубликованном на ее странице в Instagram*.

Блогер уточнила, что до самолета будет добираться в инвалидной коляске.

«Сдали багаж, зарегистрировались. Сейчас ждем, когда мне привезут коляску. Вот такое специальное обслуживание. Потому что решила не геройствовать. Там далеко идти, сказали, десять минут. Десять минут пешком», — рассказала она в ролике.

Также блогер опасалась, что не сможет уехать за рубеж: ранее на нее распространялось ограничение на выезд. Но вышло все иначе — Лерчек отправляется в Китай, а ее возлюбленного Луиса нее выпустили из страны. Причины не уточняются.

Напомним, что диагноз Чекалиной — рак желудка четвертой стадии. Лерчек направилась в Китай для прохождения CAR-T-клеточной терапии — метода, который задействует иммунные клетки самого пациента для противостояния онкологии.

Ранее блогер говорила о том, что перед перелетом ее настигли боли в костях, из-за которых она с трудом передвигается самостоятельно.

Валерия собиралась уехать в Китай еще в начале ноября, но тогда покинуть Россию не вышло — поездку затрудняли судебные ограничения, наложенные на блогера в рамках уголовного дела. Чекалину обвиняли в выводе средств в Объединенные Арабские Эмираты с применением поддельных документов.

Однако 14 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной. Это решение дало ей возможность урегулировать вопрос с выездом за границу и продолжить подготовку к лечению за рубежом.

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